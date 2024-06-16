Работа в Германии: на какие вакансии ищут украинцев и сколько можно заработать

Германия - одна из стран, которые приняли больше всего украинских беженцев после начала полномасштабного вторжения. Туда переехали 1,65 млн. наших граждан.

РБК-Украина рассказывает, на какие вакансии ищут украинцев и сколько готовы платить за работу.

Сколько украинцы зарабатывают в Германии

В Германии действует установленный законом уровень минимальной оплаты - 12,41 евро/рабочий час. Со следующего года ставку поднимут до 12,82 евро/рабочий час.

Украинцам преимущественно предлагают работу на складах, заводах или сельскохозяйственных угодьях, где владение немецким языком не обязательно. Средняя зарплата на таких позициях составляет - 2-2,6 тыс. евро.

Вместе с этим исследование Фонда Фридриха Эберта, которое провели осенью прошлого года, показало, что только 20% украинцев в Германии работают.

Украинцы в Германии имеют право на государственную базовую помощь безработным. Она составляет 563 евро в месяц для одиноких, 1012 евро для супругов и от 357 до 471 евро в месяц для детей, сумма зависит от возраста.

Ниже приводим 5 вакансий из портала Jooble, на которые ищут украинцев.

Сотрудники на склад Amazon

Украинцам обещают официальное трудоустройство граждан Украины и ЕС. Локация: Буххольц, Бремен, Мюнхенгладбах, Саарбрюкен и т. д. Знание английского/немецкого языка не обязательно, но будет преимуществом.

Условия труда: 8-10 часов в день, 5-6 дней в неделю. В обязанности входит сортировка, упаковка и комплектация продукции, работа со сканером и накладными, размещение продукции на складе.

Зарплата: 2 200 - 2 800 €

Упаковщик на склад чая "Lipton"

Склад расположен в Берлине. Работодатель предлагает жилье, при этом оплата идет только за коммунальные.

Условия труда: 8-12 часов 5/6 дней в неделю, работа в основном сидя. В обязанности входит сортировка пачек чая, упаковка, маркировка коробок, подготовка к отправке.

Зарплата: 2 080 - 3 750 €

Украинцам готовы платить от 2 000 евро в месяц (скриншот)

Упаковщик одежды Adidas

Компания предлагает официальное трудоустройство для украинцев. Работа возможна во Франкфурте, Берлине, Гамбурге, Бремене, Нюрнберге, Мангейме, Эрлангене, Штутгарте.

Условия труда: 5 дней в неделю по 10 часов в день, суббота - по желанию. В обязанности входит проверка брендовых вещей, отсутствие дефектов, упаковка новой одежды в коробки и пакеты, маркировка, подготовка к отправке.

Зарплата: 2 600 - 3 200 $

Упаковщик косметики Victoria's Secret

Оформление на работу производится только по польской рабочей визе. Работодатель предлагает жилье.

Условия работы: 5 дней в неделю, 8-10 часов в день. В обязанности входит упаковка готовой продукции, наклейка этикеток, сборка коробок.

Зарплата: 2 300 - 3 000 €

Работник на фабрику чипсов Pringles

Фабрика находится в Берлине. С оформлением документов помогает посредник. Работникам предоставляется бесплатное жилье.

Условия труда: 8-12 часов в день 5-6 дней в неделю. В обязанности входят контроль качества продукции, упаковка по коробкам, контроль производства продукции, стикер коробок и отправка.

Зарплата: 2 200 - 3 250 €

Некоторые работодатели предлагают бесплатное жилье (скриншот)