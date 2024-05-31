Робота у Нідерландах: яких працівників шукають найбільше та скільки можна заробити

Нідерланди стикаються із нестачею робочої сили. За останнім звітом Європейського управління праці, у цій країні відкриті вакансії у 195 професіях.
Яких працівників шукають у Нідерландах найбільше, РБК-Україна розповідає з посиланням на schengen.news.
У Нідерландах бракує працівників у багатьох секторах по всій країні. Шукають людей у сфері гостинності, охорони здоров’я, у клінінгу, виробництві, будівництві, ІТ, транспорті та машинобудуванні.
Великий дефіцит кадрів означає, що компанії готові наймати іноземців. Згідно зі звітом EURES, у Нідерландах працедавці найбільше шукають:
Фото: Прибирання у готелі (gettyimages.com)
Також роботодавцям у Нідерландах складно знайти такі кадри: керівників будівництва, робітників цивільного будівництва, інженерів, охоронців.
Як розповіла у коментарі РБК-Україна керівниця міжнародної рекрутації міграційної платформи EWL Маргарита Нестеренко, українці без знання мови можуть знайти таку роботу у Нідерландах:
За таку роботу пропонують зарплату у 1800-2000 євро нетто ("на руки") із вирахуванням вартості житла і доїзду до місця праці.
Крім того, в Нідерландах є можливість кар'єрного росту: можна почати роботу на низькій посаді й отримати підвищення.
Фото: Робота на складі (freepik.com)
"Варто враховувати, що у Нідерландах довше чекають на оформлення тимчасового захисту – інколи від 2 до 6 місяців. І в цей період не можна працювати. Крім того, щоби отримати прихисток у Нідерландах, людина не повинна мати статус тимчасового захисту в інших країнах і з початком повномасштабного вторгнення не мала перебувати поза Україною довше кількох тижнів.
Експерт попереджає, що у Нідерландах є певні вікові обмеження: важко буде знайти роботу жінкам більше 45 років без знання англійської і водійських прав. Це пов'язано із тим, що нідерландці самі довго залишаються професійно активними.
Нагадаємо, ми писали, ким можуть працювати українські біженці за кордоном. Без знання мови українцям доступні переважно вакансії без вимог до кваліфікації та досвіду.
Також ми розповідали, що у Нідерландах працюють все більше українців. У 2023 році у країні були працевлаштовані понад половина українських біженців.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.