Робота у Нідерландах: яких працівників шукають найбільше та скільки можна заробити

У яких галузях найбільше бракує працівників у Нідерландах

У Нідерландах бракує працівників у багатьох секторах по всій країні. Шукають людей у сфері гостинності, охорони здоров’я, у клінінгу, виробництві, будівництві, ІТ, транспорті та машинобудуванні.

Великий дефіцит кадрів означає, що компанії готові наймати іноземців. Згідно зі звітом EURES, у Нідерландах працедавці найбільше шукають:

працівників індустрії харчування та гостинності;

з прибирання;

операторів машин;

начальників виробництва;

професійних водіїв;

кондукторів у транспорі;

ремісників;

медсестер;

фізіотерапевтів;

стоматологів;

фармацевтичних техніків та асистентів;

програмістів додатків;

розробників програмного забезпечення;

фахівців зі зв'язків з громадськістю;

бухгалтерів;

учителів.

Фото: Прибирання у готелі (gettyimages.com)

Також роботодавцям у Нідерландах складно знайти такі кадри: керівників будівництва, робітників цивільного будівництва, інженерів, охоронців.

Яку роботу пропонують українцям та скільки можна заробити

Як розповіла у коментарі РБК-Україна керівниця міжнародної рекрутації міграційної платформи EWL Маргарита Нестеренко, українці без знання мови можуть знайти таку роботу у Нідерландах:

у сільському господарстві (робота в полі та теплицях);

на складах;

на виробництві (харчова промисловість, наприклад, на м’ясокомбінатах).

За таку роботу пропонують зарплату у 1800-2000 євро нетто ("на руки") із вирахуванням вартості житла і доїзду до місця праці.

Крім того, в Нідерландах є можливість кар'єрного росту: можна почати роботу на низькій посаді й отримати підвищення.

Фото: Робота на складі (freepik.com)

"Варто враховувати, що у Нідерландах довше чекають на оформлення тимчасового захисту – інколи від 2 до 6 місяців. І в цей період не можна працювати. Крім того, щоби отримати прихисток у Нідерландах, людина не повинна мати статус тимчасового захисту в інших країнах і з початком повномасштабного вторгнення не мала перебувати поза Україною довше кількох тижнів.

Експерт попереджає, що у Нідерландах є певні вікові обмеження: важко буде знайти роботу жінкам більше 45 років без знання англійської і водійських прав. Це пов'язано із тим, що нідерландці самі довго залишаються професійно активними.