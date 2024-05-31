Работа в Нидерландах: каких работников ищут больше всего и сколько можно заработать

В каких отраслях больше всего не хватает работников в Нидерландах

В Нидерландах не хватает работников во многих секторах по всей стране. Ищут людей в сфере гостеприимства, здравоохранения, в клининге, производстве, строительстве, ИТ, транспорте и машиностроении.

Большой дефицит кадров означает, что компании готовы нанимать иностранцев. Согласно отчету EURES, в Нидерландах работодатели больше всего ищут:

работников индустрии питания и гостеприимства;

по уборке;

операторов машин;

начальников производства;

профессиональных водителей;

кондукторов в транспорте;

ремесленников;

медсестер;

физиотерапевтов;

стоматологов;

фармацевтических техников и асистентов;

программистов приложений;

разработчиков программного обеспечения;

специалистов по связям с общественностью;

бухгалтеров;

учителей.

Фото: Уборка гостиницы (gettyimages.com)

Также работодателям в Нидерландах сложно найти такие кадры: руководителей строительства, рабочих гражданского строительства, инженеров, охранников.

Какую работу предлагают украинцам и сколько можно заработать

Как рассказала в комментарии РБК-Украина руководитель международной рекрутации миграционной платформы EWL Маргарита Нестеренко, украинцы без знания языка могут найти такую работу в Нидерландах:

в сельском хозяйстве (работа в поле и теплицах);

на складах;

на производстве (пищевая промышленность, например, на мясокомбинатах).

За такую работу предлагают зарплату в 1800-2000 евро нетто (на руки) с вычетом стоимости жилья и доезда к месту работы.

Кроме того, в Нидерландах есть возможность карьерного роста: можно начать работу на низкой должности и получить повышение.

Фото: Работа на складе (freepik.com)

"Следует учитывать, что в Нидерландах дольше ждут оформления временной защиты – иногда от 2 до 6 месяцев. И в этот период нельзя работать. Кроме того, чтобы получить убежище в Нидерландах, человек не должен иметь статус временной защиты в других странах и с началом полномасштабного вторжения не должен был находиться вне Украины дольше, чем несколько недель.

Эксперт предупреждает, что в Нидерландах есть определенные возрастные ограничения: трудно найти работу женщинам более 45 лет без знания английского и водительских прав. Это связано с тем, что нидерландцы долго остаются профессионально активными.