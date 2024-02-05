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У Нідерландах працюють все більше українців: які зарплати без знання мови

Нідерланди, Амстердам, Понеділок 05 лютого 2024 08:35
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У Нідерландах працюють все більше українців: які зарплати без знання мови Фото: Робота у Європі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Нідерланди – одна з країн ЄС, які стикаються зі значним припливом українських біженців. У 2023 році у країні були працевлаштовані понад половина втікачів від війни.

Найчастіше на роботу влаштовуються біженці від 25 до 49 років, повідомляє РБК-Україна з посиланням на dutchnews.nl.

У Нідерландах працюють понад половина біженців

У 2023 році понад половина українських біженців (55%) у Нідерландах працювали. Це на 11% більше, ніж у 2022 році, свідчать останні дані національного статистичного агентства CBS.

За даними на 1 листопада 2023 року, у Нідерландах отримали тимчасовий захист та , автоматичне право на роботу згідно з директивою ЄС 102 870 українських біженців. Серед них близько 78 000 людей віком від 15 до 65 років. 55% українців у цій віковій групі працюють, тоді як у 2022-м частка працевлаштованих складала 44%.

Найчастіше оплачувану роботу мають українські біженці віком від 25 до 49 років – 59%. Більшість працюють 35 годин на тиждень і влаштовуються через кадрові агентства за тимчасовими контрактами.

Із серпня до Нідерландів зріс потік українських біженців. Чиновники відзначали, що якщо українці раніше їхали до Нідерландів у пошуках безпеки, то тепер все частіше з наміром працювати. Працедавці активно шукають українців на роботу через соцмережі. В описах до вакансій зазначається, що житлом їх забезпечать муніципалітети. Для цього необхідно мати тимчасовий захист.

У Нідерландах працюють все більше українців: які зарплати без знання мовиФото: Робота у сільському господарстві (gettyimages.com)

Близько третини людей, які реєструються для пошуку роботи, раніше жили в іншій країні тривалий час. Близько 15% людей, які подали заяви з серпня, до цього проживали у Польщі.

Скільки можна заробити без знання мови

За даними Євростату, Нідерланди входять до країн з найвищою мінімальною зарплатою в ЄС, розповіла раніше в коментарі РБК-Україна керівник міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Маргарита Нестеренко. Із 1 січня 2024 року "мінімалка" у цій країні зросла з 1995 євро до 2070 євро на місяць, мінімальна погодинна ставка зросла до 13,27 євро для осіб віком від 21 року.

Вакансії без знання мови у Нідерландах – це проста фізична робота з погодинною оплатою – 12-13 євро брутто (перед відрахуванням податків). Переважно у сільському господарстві (робота в полі та теплицях), харчовій промисловості (на м’ясокомбінатах), на складах. На кінцеву зарплату впливає багато факторів, пов’язаних з особливостями оподаткування в Нідерландах.

"Наприклад, працівнику на заводі м’ясної продукції пропонується залежно від вакансії – 2000-3000 євро брутто на місяць. Працівник в теплицях може отримувати 1800-2500 євро залежно від виду роботи", – розповіла Маргарита Нестеренко.

У Нідерландах працюють все більше українців: які зарплати без знання мовиФото: Робота на підприємстві з виробництва курятини (gettyimages.com)

Втім, слід враховувати, що іноземні працівники часто самі мають сплачувати оренду житла – 300-450 євро на місяць. Пошук даху над головою може зайняти певний час через дефіцит житла в країні.

Нагадаємо, ми писали, які правила працевлаштування та зарплати у різних країнах Європи. Статус тимчасової охорони в Нідерландах можуть отримати українці, які виїхали з України після 26 листопада 2021 року.

Також ми розповідали, що деякі політики у Нідерландах пропонують повертати українців у "безпечні регіони", зокрема, на захід України.

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