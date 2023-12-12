Робота мережі стабільна, однак є винятки. Vodafone та lifecell попередили про труднощі

На тлі масштабного збою у мобільного оператора "Київстар", lifecell та Vodafone попередили українців про деякі труднощі. Водночас робота мереж залишається стабільною.

Про складнощі, які виникли у lifecell та Vodafone на тлі збою в "Київстар" - в матеріалі РБК-Україна .

lifecell

"Друзі, у нас суттєво збільшилась кількість звернень у кол-центр, соціальні мережі та через інші канали комунікації. Саме тому декому з вас доводиться чекати на нашу відповідь трохи довше. Водночас робота нашої мережі наразі стабільна", - пише пресслужба.

З чим можуть виникнути труднощі:

з поповненням рахунку;

активацією нових абонентів;

роботою сайту, а також застосунку.

Vodafone

"Друзі, через велике навантаження на наші канали обслуговування сьогодні у декого з вас можуть бути обмеження у використанні цих каналів", - розповіли у Vodafone.

Водночас пресслужба мобільного оператора відзначила, що послуги працюють стабільно, як й мережа загалом.

Збій у "Київстар"

Внаслідок хакерської атаки, сьогодні, 12 грудня, стався масштабний технічний збій у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар". Користувачі повідомляють про відсутність мобільного зв'язку, інтернету, а також проблеми з роботою сайту оператора й офіційного застосунку.

Збій у мобільного оператора призвів й до інших проблем, у тому ж числі, які пов'язані із вуличним освітленням, роботою "гарячих ліній", терміналів, банкоматів й оплатою проїзду.

Детальніше про це читайте в матеріалі "Київстар" атакують. Що відомо про масштабний збій та коли відновлять зв'язок".