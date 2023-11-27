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Робота у Франції: які вакансії та зарплату пропонують українцям без знання мови

Франція, Париж, Понеділок 27 листопада 2023 07:42
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Робота у Франції: які вакансії та зарплату пропонують українцям без знання мови Фото: Робота у салоні краси (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Франції залишаються майже 70 тисяч українців із тимчасовим захистом. Близько третини працездатних біженців уже знайшли роботу, хоча основною перепоною залишається мовний бар'єр.

РБК-Україна розповідає, які вакансії та зарплати пропонують українцям без знання мови та досвіду.

Де шукати роботу українцям у Франції: корисні ресурси

Українці із тимчасовим захистом у Франції автоматично отримують право на роботу – можна працювати за наймом або займатися підприємницькою діяльністю.

Новоприбулі можуть знайти всю корисну інформацію про облаштування у країні та варіанти пошуку роботи на сторінці ukrainefrance.org – включаючи послання на групи для українців у Телеграм у понад 250 містах та регіонах країни.

Шукати роботу можна на сайті центру зайнятості pole emploi, у базі якого найбільша кількість вакансій у країні. Там же можуть запропонувати курси французської мови. Також популярні та корисні ресурси:

Робота у Франції: які вакансії та зарплату пропонують українцям без знання мовиФото: Співбесіда на роботу (unsplash.com)

При пошуку вакансій слід врахувати, що зарплату в оголошеннях вказують до відрахувань (брутто) – на руки (нетто) працівник отримає приблизно на 25% менше. Мінімальна зарплата за годину у Франції складає 11,27 євро (8,92 євро на руки), на місяць при 35-годинному робочому тижні – 1709,28 євро (1353,07 євро на руки).

Які вакансії пропонують українцям без знання мови

Як і в інших країнах Європи, без знання мови найбільше вакансій є у сфері обслуговування (покоївки у готелі, прибирання, допомога на кухні ресторанів) та сезонних роботах (наприклад, збирання урожаю у садах чи працівники кемпінгу). Згідно із даними сайту fr.indeed.com, без знання мови можна влаштуватися працювати на склади (10,98 євро/год), швачкою (10,26 євро /год), прибиральницею (10,78 євро/год). Також – кухарем (місячний заробіток 1829 євро), садівником (2045 євро).

Робота у Франції: які вакансії та зарплату пропонують українцям без знання мовиФото: Робота на складі (gettyimages.com)

Водночас пропозиції роботи українцям можна знайти у групах у Facebook – наприклад, "Українці в Франції", "Франція, Париж – робота", "Українці у Франції/Робота Франція" та подібних.

Серед пропозицій роботи у соцмережах такі:

  • збирачі печериць у місті Пон – без знання мови та досвіду. Середня зарплата – 1800-2200 євро на місяць. За житло треба буде заплатити 260 євро на місяць;
  • перукаря-колориста та майстра манікюру до салону краси у центрі Канн. Обіцяють "високий, стабільний заробіток";
  • домробітниця у сім'ю – для прибирання, прання, прасування, приготування звичайної їжі. Зарплата 1800 євро на місяць;
  • няня з проживанням в українську родину – догляд за двома дітьми. Зарплата 2500 євро;
  • працівники на склад овочів - 12,1-13,5 євро/год (2150 євро на місяць).

На сайтах з пошуку роботи є чимало вакансій без знання французької мови. Зокрема, на layboard.com можна знайти вакансію працівника кондитерської фабрики із зарплатою 2400-2700 євро залежно від відпрацьованих годин.

Робота у Франції: які вакансії та зарплату пропонують українцям без знання мовиФото: Робота з прибирання (gettyimages.com)

Або ж – кухаря в родину із проживанням. За приготування страв європейської та української кухні 6 днів на тиждень пропонується 1600-2000 євро на місяць.

На сайті eurabota.ua є вакансії на складі дитячого харчування у Парижі (із зарплатою 2100-2300 євро на місяць) та пакувальника у цех одягу – із зарплатою 2000-2400 євро.

Нагадаємо, ми писали, які вакансії та зарплату пропонують без знання мови у Фінляндії. Серед сезонних робіт там – прибирання снігу.

Також ми розповідали, які вакансії і зарплати пропонують українцям без знання мови у Румунії. Країна конкурує із Польщею та іншими країнами Східної Європи за українських працівників.

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