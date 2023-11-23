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Робота у Фінляндії: які вакансії є для іноземців та скільки можна заробити

Четвер 23 листопада 2023 07:55
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Робота у Фінляндії: які вакансії є для іноземців та скільки можна заробити Фото: Робота медсестри (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Фінляндії бракує робочої сили, особливо у соціальних сферах. У країні склали перелік найбільш затребуваних професій, за якими запрошують на роботу іноземців.

Які вакансії та зарплати пропонують іноземним працівникам у Фінляндії, РБК-Україна розповідає з посиланням на schengenvisainfo.com.

Найбільш затребувані вакансії, на які шукають іноземців

Вже багато років у Фінляндії кілька галузей стикаються з кризою через брак робочої сили. Міністерство економіки та зайнятості країни прогнозує, що з осені цього року спостерігатиметься зниження рівня зайнятості та зростання безробіття.

У країні склади список професій, на які можуть претендувати іноземці. Серед них:

  1. асистенти в закладах охорони здоров'я;
  2. кваліфіковані медсестри;
  3. фахівці з соціальної роботи;
  4. лікарі-спеціалісти;
  5. лікарі загальної практики;
  6. вихователі дитячих садків;
  7. лікарі-аудіологи та логопеди;
  8. стоматологи;
  9. працівники з особистого догляду вдома;
  10. психологи;
  11. персонал ресторанів та закладів громадського харчування;
  12. прибиральники офісів та робочих приміщень;
  13. викладачі-спеціалісти;
  14. старші медичні сестри та сестри палатні;
  15. бригадири будівельної сфери.

Робота у Фінляндії: які вакансії є для іноземців та скільки можна заробитиФото: Робота доглядальниці (gettyimages.com)

Серед цих вакансій найбільш високооплачувані пов'язані з охороною здоров'я. За даними Інституту економічних досліджень (EIR), середня зарплата для наведених нижче професій виглядає так:

  • стоматолог (63 євро/год, 10 976 євро на місяць);
  • психолог (31 євро/год, 5380 євро на місяць);
  • дипломована медсестра (30 євро/год, 5230 євро на місяць);
  • бригадир з будівництва (30 євро/год, 5168 євро на місяць);
  • догляд медсестри вдома (29 євро/год, 5043 євро на місяць);
  • шеф-кухар (21 євро/год, 3590 євро на місяць);
  • учитель раннього розвитку дітей (14 євро/год, 2421 євро на місяць);
  • офіціантка (13 євро/год, 2225 євро на місяць).

Робота у Фінляндії: які вакансії є для іноземців та скільки можна заробитиФото: Робота на прибиранні (gettyimages.com)

Які витрати на життя слід врахувати

Фінляндія посідає 13 місце у ЄС за розміром заробітної плати, але витрати на життя в цій країні значними. Вартість життя у крані залежить від населеного пункту та розміру сім’ї. За даними Numbeo, приблизні витрати на життя у Фінляндії такі:

  • щомісячні витрати на одну особу – 902,9 євро; для сім'ї з чотирьох осіб – 3286 євро.
  • оренда двокімнатної квартири в центрі міста – 791,85 євро; у віддалених районах – 650,35 євро.
  • оренда трикімнатної квартири в центрі міста – 1320,30 євро; за межами центру – 1022,03 євро.

Робота у Фінляндії: які вакансії є для іноземців та скільки можна заробити

Фото: Робота офіціанткою (gettyimages.com)

Які вакансії є для українців без знання мови

На сайті FinUa, яку створили українці у Фінляндії, щоб допомагати біженцям із України порадами та перевіреною інформацією, є перелік ресурсів для пошуку роботи.

Серед варіантів працевлаштування – робота кур'єром, майстром манікюру, працівником із виготовлення піци, вчителем української мови та туристичним гідом. Також є можливості працевлаштування у готельно-ресторанному бізнесі та по догляду за людиною із інвалідністю.

Серед робіт, на які шукають працівників без знання мови – переважно в сільському господарстві, прибиранні або будівництві. Також – на заводах та виробництвах.

Є й сезонні роботи. Наприклад, зараз компанія у Хельсінкі набирає працівників на прибирання снігу. Достатньо базового рівня фінської або англійської мови. Керівники команд також володіють арабською та російською мовами. Заробітна плата на такій роботі 12,5 євро/год + вечірні, нічні та понаднормові надбавки. Робочі зміни тривають 4-8 год, до 40 годин на тиждень. Тобто в день можна заробити 100 євро, а в місяць – близько 2000 євро.

Нагадаємо, ми писали, які вакансії і зарплати пропонують українцям без знання мови у Румунії. Країна конкурує із Польщею та іншими країнами Східної Європи за українських працівників.

Також ми розповідали, які вакансії та зарплати пропонують українцям без знання мови у Чехії. Роботу в цій країні знайшли 117 тисяч людей.

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