Робота у Фінляндії: які вакансії є для іноземців та скільки можна заробити

У Фінляндії бракує робочої сили, особливо у соціальних сферах. У країні склали перелік найбільш затребуваних професій, за якими запрошують на роботу іноземців.

Які вакансії та зарплати пропонують іноземним працівникам у Фінляндії, РБК-Україна розповідає з посиланням на schengenvisainfo.com.

Найбільш затребувані вакансії, на які шукають іноземців

Вже багато років у Фінляндії кілька галузей стикаються з кризою через брак робочої сили. Міністерство економіки та зайнятості країни прогнозує, що з осені цього року спостерігатиметься зниження рівня зайнятості та зростання безробіття.

У країні склади список професій, на які можуть претендувати іноземці. Серед них:

асистенти в закладах охорони здоров'я; кваліфіковані медсестри; фахівці з соціальної роботи; лікарі-спеціалісти; лікарі загальної практики; вихователі дитячих садків; лікарі-аудіологи та логопеди; стоматологи; працівники з особистого догляду вдома; психологи; персонал ресторанів та закладів громадського харчування; прибиральники офісів та робочих приміщень; викладачі-спеціалісти; старші медичні сестри та сестри палатні; бригадири будівельної сфери.

Фото: Робота доглядальниці (gettyimages.com)

Серед цих вакансій найбільш високооплачувані пов'язані з охороною здоров'я. За даними Інституту економічних досліджень (EIR), середня зарплата для наведених нижче професій виглядає так:

стоматолог (63 євро/год, 10 976 євро на місяць);

психолог (31 євро/год, 5380 євро на місяць);

дипломована медсестра (30 євро/год, 5230 євро на місяць);

бригадир з будівництва (30 євро/год, 5168 євро на місяць);

догляд медсестри вдома (29 євро/год, 5043 євро на місяць);

шеф-кухар (21 євро/год, 3590 євро на місяць);

учитель раннього розвитку дітей (14 євро/год, 2421 євро на місяць);

офіціантка (13 євро/год, 2225 євро на місяць).

Фото: Робота на прибиранні (gettyimages.com)

Які витрати на життя слід врахувати

Фінляндія посідає 13 місце у ЄС за розміром заробітної плати, але витрати на життя в цій країні значними. Вартість життя у крані залежить від населеного пункту та розміру сім’ї. За даними Numbeo, приблизні витрати на життя у Фінляндії такі:

щомісячні витрати на одну особу – 902,9 євро; для сім'ї з чотирьох осіб – 3286 євро.

оренда двокімнатної квартири в центрі міста – 791,85 євро; у віддалених районах – 650,35 євро.

оренда трикімнатної квартири в центрі міста – 1320,30 євро; за межами центру – 1022,03 євро.

Фото: Робота офіціанткою (gettyimages.com)

Які вакансії є для українців без знання мови

На сайті FinUa, яку створили українці у Фінляндії, щоб допомагати біженцям із України порадами та перевіреною інформацією, є перелік ресурсів для пошуку роботи.

Серед варіантів працевлаштування – робота кур'єром, майстром манікюру, працівником із виготовлення піци, вчителем української мови та туристичним гідом. Також є можливості працевлаштування у готельно-ресторанному бізнесі та по догляду за людиною із інвалідністю.

Серед робіт, на які шукають працівників без знання мови – переважно в сільському господарстві, прибиранні або будівництві. Також – на заводах та виробництвах.

Є й сезонні роботи. Наприклад, зараз компанія у Хельсінкі набирає працівників на прибирання снігу. Достатньо базового рівня фінської або англійської мови. Керівники команд також володіють арабською та російською мовами. Заробітна плата на такій роботі 12,5 євро/год + вечірні, нічні та понаднормові надбавки. Робочі зміни тривають 4-8 год, до 40 годин на тиждень. Тобто в день можна заробити 100 євро, а в місяць – близько 2000 євро.

Нагадаємо, ми писали, які вакансії і зарплати пропонують українцям без знання мови у Румунії. Країна конкурує із Польщею та іншими країнами Східної Європи за українських працівників.

Також ми розповідали, які вакансії та зарплати пропонують українцям без знання мови у Чехії. Роботу в цій країні знайшли 117 тисяч людей.

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