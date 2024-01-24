Робота у Європі для українців: які правила та зарплати у різних країнах

Мінімальні зарплати у найпопулярніших країнах зросли з 1 січня

Тимчасовим захистом у ЄС в кінці листопада 2023 року користувалися 4,27 млн людей із України. Євросоюз продовжив термін захисту для українців до 2025 року, що надає доступ до легального працевлаштування без додаткових дозволів.

Експерти EWL проаналізували умови легалізації та працевлаштування у найбільш популярних країнах серед біженців та трудових мігрантів – Німеччині, Польщі, Чехії, Нідерландах, Румунії та Литві.

В усіх цих країнах з 1 січня зросли мінімальні зарплати і погодинні ставки. Українці без знання мови і досвіду можуть, як і раніше, розраховувати переважно на просту фізичну роботу, де платять мінімальні базові ставки і вище, зазначають в коментарі РБК-Україна фахівці компанії EWL.

У Німеччині працевлаштуватися без знання мови можуть лише втікачі від війни

Українці, які приїжджають до Німеччини, оформлюють дозвіл на тимчасове проживання "Aufenthaltstitel" на підставі §24 Закону про правовий статус іноземців. Після отримання цього дозволу можна працевлаштуватися у країні.

"Фактично на даний момент це єдиний спосіб для громадян України працювати у Німеччині без знання мови і досвіду", – зазначає директорка департаменту легалізації платформи EWL Марія Кузенко.

Посольство Німеччини в Україні інформує на своєму сайті про можливість оформити німецькі візи для громадян України у закордонних представництвах Німеччини, які знаходяться в країнах-сусідах України, але на практиці це не стосується працівників без кваліфікацій.

Фото: Робота на складі (gettyimages.com)

У Німеччині підвищили мінімальну зарплату з 12 євро до 12,41 євро на годину брутто (до відрахувань). Без знання німецької мови і досвіду українці можуть працевлаштуватися у Німеччині на виробництві або в сфері логістики (складах). Українці здебільшого можуть розраховувати на мінімальну погодинну оплату на простій фізичній роботі – на заводах і складах.

У Польщі готуються продовжити тимчасовий захист для українців

У Польщі ще не ухвалили рішення щодо продовження терміну перебування громадян України після 4 березня 2024 року. До цієї дати процедура працевлаштування залишається без змін. Громадяни України, які в’їхали в Польщу з 24 лютого 2022 року і отримали тимчасовий захист, можуть працювати без отримання дозволів на роботу.

Наразі в Польщі також можуть легально перебувати і працювати українці, якщо останній день їхнього легального перебування у Польщі припадає на період з 24 лютого 2022 року незалежно від того, чи мають вони PESEL UKR до 4 березня 2024 року.

Найбільше вакансій для українців без вимоги знати польську мову та без досвіду пропонують у сфері логістики (робота з комплектацією та пакуванням посилок на складах одягу та продуктових складах). Також – на підприємствах харчової і переробної промисловості. Середня зарплата на такій роботі, враховуючи підвищення "мінімалки" з нового року – 4000-5500 злотих на руки (37,2-51 тис. грн).

Фото: Робота на підприємстві харчової промисловості (gettyimages.com)

Чехія дає право працювати лише тим, хто отримує захист вперше

Українці, які отримали тимчасовий захист у Чехії, мають вільний доступ до ринку праці. Це стосується громадян України, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року та виїхали після повномасштабного вторгнення. На підтвердження потрібен штамп в паспорті про перетин кордону.

Важливо, щоб не було візи або посвідки на тимчасове проживання в іншій країні ЄС. Також Чехія не надає захист людям, які вже отримували прихисток в іншій європейській країні.

Можливості працевлаштуватися за біометричним паспортом у Чехії немає.

"Чехія – єдина європейська країна, яка не видає тимчасовий захист українцям, які після повномасштабного вторгнення більше 2 тижнів перебували в інших країнах ЄС. Або ж громадянин України має підтвердити, що не отримував захист в іншій країні, а перебував як турист чи відвідував рідних, маючи при цьому активну біометрію", – звертає увагу Марія Кузенко.

Для українців пропонують роботу на логістичних складах та автомобільних заводах, а також в сфері обслуговування. З 1 січня мінімальна зарплата також зросла з 17 300 до 18 900 чеських крон без вирахування податків. Чистими робітник повинен мати 16 442 крони (майже 27 тис. грн).

Зарплата на вакансіях без знання мови і досвіду складає 20-25 тис. чеських крон на руки (800-1000 євро, або 32,8-41 тис. грн).

Нідерланди – робота в промисловості та сільському господарстві

Статус тимчасової охорони в Нідерландах можуть отримати українці, які виїхали з України після 26 листопада 2021 року і не мали на 22 лютого 2022 року відкритих віз на посвідок на проживання. Також ті українці, які виїхали перед 27 листопада 2021 року і весь цей час легально проживали в Нідерландах, що можуть підтвердити документально.

Після отримання BSN (ідентифікаційний номер) та нідерландського тимчасового захисту (наклейка у паспорт від IND - Служби імміграції і натуралізації Нідерландів) українці мають доступ до ринку праці без додаткових дозволів.

З 2024 року мінімальна погодинна ставка у Нідерландах – 13,27 євро. Вона буде виплачуватися тільки людям старшим за 21 рік. Для молодших ставки будуть нижчі: 20-річні отримуватимуть 10,62 євро на годину, 19 річні – 7,96 євро на годину. Натомість очікується повторне підвищення ставок у липні.

Фото: Робота в сільському господарстві (gettyimages.com)

Галузі, які відкриті для працівників без знання мови – переважно сільське господарство (робота в полі та теплицях), харчова промисловість (робота на м’ясокомбінатах), на складах. На таких вакансіях зазвичай платять мінімальну погодинну ставку.

Румунія – робота на основі захисту і "біометрії"

Кожен громадянин України може отримати статус тимчасового захисту в Румунії незалежно від того, чи він перебував на момент початку повномасштабної війни в Україні. На відміну від багатьох країн ЄС Румунія не відмовляє у тимчасовому захисті, якщо людина вже користувалася прихистком в іншій країні або має візи чи посвідки на проживання в інших європейських країнах.

Тимчасовий захист дає право українцям працювати без додаткових дозволів, а також право залишитися на один рік в країні з можливістю продовження терміну.

"Українці також можуть працевлаштуватися в Румунії на основі біометричного паспорта і працювати 3 місяці без оформлення статусу тимчасового захисту. Після цього можна подати документи на посвідку на проживання на підставі наявності роботи. Такими простими правилами легалізації Румунія прагне конкурувати за українських працівників з іншими європейськими країнами", – розповідає Марія Кузенко.

Українці без знання румунської мови і досвіду можуть працевлаштуватися на роботу на підприємствах автомобільної галузі, харчової та переробної промисловості.

Із січня 2024 року відбулося підвищення "мінімалки" до 3300 лей брутто (660 євро). На руки виходить 2079 лей (417 євро). За рахунок доплат за харчування і вищих ставок за роботу у додаткові години та нічний час можна заробити 850-1200 євро.

Фото: Робота на автозаводі (gettyimages.com)

У Литві є два варіанти легалізації для роботи

Статус тимчасового захисту у Литві можуть отримати громадяни України, які вперше приїхали до Литви після 24 лютого 2022 року.

Захист може отримати громадянин України, який проживав на момент повномасштабного вторгнення в Україні і не має статусу тимчасового захисту і актуальної посвідки на проживання чи віз в інших країнах ЄС.

Втім є ще один варіант – отримання посвідки на проживання у Литві з гуманітарних причин. Її може одержати українець, який не знаходився на початок повномасштабної агресії на батьківщині, але не може повернутися додому. При подачі документів громадянин України має вказати, чому не може повернутися на територію своєї держави. Важливо при цьому не мати дозволів на проживання, віз та статусу тимчасової охорони в інших країнах ЄС.

Наявність тимчасового захисту або посвідки відкриває для українців доступ до литовського ринку праці.

Велика кількість вакансій є на підприємствах харчової промисловості, наприклад, м’ясної продукції, а також в автомобільній галузі. Загалом з 2024 року мінімальна зарплата також зросла до 924 євро на місяць брутто. Але іноземці рідко отримують "мінімалку", зазвичай зарплата вище, зазначають в EWL. Наприклад, на м'ясокомбінатах зарплата на старті може складати 900 євро чистими, а далі зростати.