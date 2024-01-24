Работа в Европе для украинцев: какие правила и зарплаты в разных странах

Минимальные зарплаты в самых популярных странах выросли с 1 января

Временной защитой в ЕС в конце ноября 2023 года пользовалось 4,27 млн людей из Украины. Евросоюз продлил срок защиты для украинцев до 2025 года, что предоставляет доступ к легальному трудоустройству без дополнительных разрешений.

Эксперты EWL проанализировали условия легализации и трудоустройства в наиболее популярных странах среди беженцев и трудовых мигрантов – Германии, Польше, Чехии, Нидерландах, Румынии и Литве.

Во всех этих странах с 1 января выросли минимальные зарплаты и почасовые ставки. Украинцы без знания языка и опыта могут по-прежнему рассчитывать преимущественно на простую физическую работу, где платят минимальные базовые ставки и выше, отмечают в комментарии РБК-Украина специалисты компании EWL.

В Германии трудоустроиться без знания языка могут только бежавшие от войны

Украинцы, приезжающие в Германию, оформляют разрешение на временное проживание "Aufenthaltstitel" на основании §24 Закона о правовом статусе иностранцев. После получения этого разрешения можно трудоустроиться в стране.

"Фактически сейчас это единственный способ для граждан Украины работать в Германии без знания языка и опыта", – отмечает директор департамента легализации платформы EWL Мария Кузенко.

Посольство Германии в Украине информирует на своем сайте о возможности оформить немецкие визы для граждан Украины в иностранных представительствах Германии, которые находятся в странах-соседях Украины, но на практике это не касается работников без квалификаций.

Фото: Работа на складе (gettyimages.com)

В Германии повысили минимальную зарплату с 12 евро до 12,41 евро в час брутто (до отчислений). Без знания немецкого языка и опыта украинцы могут трудоустроиться в Германии на производстве или в сфере логистики (складах). Украинцы преимущественно могут рассчитывать на минимальную почасовую оплату на простой физической работе – на заводах и складах.

В Польше готовятся продлить временную защиту для украинцев

В Польше еще не было принято решение о продлении срока пребывания граждан Украины после 4 марта 2024 года. До этой даты процедура трудоустройства остается без изменений. Граждане Украины, въехавшие в Польшу с 24 февраля 2022 года и получившие временную защиту, могут работать без получения разрешений на работу.

В Польше также могут легально находиться и работать украинцы, если последний день их легального пребывания в Польше приходится на период с 24 февраля 2022 года независимо от того, имеют ли они PESEL UKR до 4 марта 2024 года.

Больше всего вакансий для украинцев без требования знать польский язык и без опыта предлагают в сфере логистики (работа с комплектацией и упаковкой посылок на складах одежды и продуктовых складах). Также – на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности. Средняя зарплата на такой работе, учитывая повышение "минималки" с нового года – 4000-5500 злотых на руки (37,2-51 тыс. грн).

Фото: Работа на предприятии пищевой промышленности (gettyimages.com)

Чехия дает право работать только тем, кто получает защиту впервые

Украинцы, получившие временную защиту в Чехии, имеют свободный доступ к рынку труда. Это касается граждан Украины, проживавших в Украине до 24 февраля 2022 года и уехавших после полномасштабного вторжения. В подтверждение нужен штамп в паспорте о пересечении границы.

Важно, чтобы не было визы или вида на жительство в другой стране ЕС. Также Чехия не предоставляет защиту людям, уже получавшим убежище в другой европейской стране.

Возможности трудоустроиться по биометрическому паспорту у Чехии нет.

"Чехия – единственная европейская страна, которая не выдает временную защиту украинцам, которые после полномасштабного вторжения более 2 недель находились в других странах ЕС. Или гражданин Украины должен подтвердить, что не получал защиту в другой стране, а находился как турист или посещал родных, имея при этом активную биометрию", – обращает внимание Мария Кузенко.

Для украинцев предлагается работа на логистических складах и автомобильных заводах, а также в сфере обслуживания. С 1 января минимальная зарплата также выросла с 17300 до 18900 чешских крон без вычета налогов. Чистыми работник должен получать 16442 кроны (почти 27 тыс. грн).

Зарплата на вакансиях без знания языка и опыта составляет 20-25 тыс. чешских крон на руки (800-1000 евро или 32,8-41 тыс. грн).

Нидерланды – работа в промышленности и сельском хозяйстве

Статус временной охраны в Нидерландах могут получить украинцы, которые выехали из Украины после 26 ноября 2021 года и не имели на 22 февраля 2022 открытых виз на вид на жительство. Также украинцы, которые выехали перед 27 ноября 2021 года и все это время легально проживали в Нидерландах, что могут подтвердить документально.

После получения BSN (идентификационный номер) и нидерландской временной защиты (наклейка в паспорт от IND – Службы иммиграции и натурализации Нидерландов) украинцы имеют доступ к рынку труда без дополнительных разрешений.

С 2024 года минимальная почасовая ставка в Нидерландах – 13,27 евро. Она будет выплачиваться только людям старше 21 года. Для младших ставки будут ниже: 20-летние будут получать 10,62 евро в час, 19-летние – 7,96 евро в час. Вместо этого ожидается повторное повышение ставок в июле.

Фото: Работа в сельском хозяйстве (gettyimages.com)

Отрасли, открытые для работников без знания языка – преимущественно сельское хозяйство (работа в поле и теплицах), пищевая промышленность (работа на мясокомбинатах), на складах. На таких вакансиях обычно платят минимальную почасовую ставку.

Румыния – работа на основе защиты и "биометрии"

Каждый гражданин Украины может получить статус временной защиты в Румынии независимо от того, находился ли он на момент начала полномасштабной войны в Украине. В отличие от многих стран ЕС Румыния не отказывает во временной защите, если человек уже пользовался убежищем в другой стране или имеет визы или виды на жительство в других европейских странах.

Временная защита дает право украинцам работать без дополнительных разрешений, а также право остаться на один год в стране с возможностью продления срока.

"Украинцы также могут трудоустроиться в Румынии на основе биометрического паспорта и работать 3 месяца без оформления статуса временной защиты. После этого можно подать документы на вид на жительство на основании наличия работы. Такими простыми правилами легализации Румыния стремится конкурировать за украинских работников с другими европейскими странами" , – рассказывает Мария Кузенко.

Украинцы без знания румынского языка и опыта могут трудоустроиться на работу на предприятиях автомобильной отрасли, пищевой и перерабатывающей промышленности.

С января 2024 года произошло повышение "минималки" до 3300 лей брутто (660 евро). На руки выходит 2079 лей (417 евро). За счет доплат за питание и более высоких ставок за работу в дополнительные часы и ночное время можно заработать 850-1200 евро.

Фото: Работа на автозаводе (gettyimages.com)

В Литве есть два варианта легализации для работы

Статус временной защиты в Литве могут получить граждане Украины, впервые приехавшие в Литву после 24 февраля 2022 года.

Защиту может получить гражданин Украины, проживавший на момент полномасштабного вторжения в Украине и не имеющий статуса временной защиты и актуального вида на жительство или виз в других странах ЕС.

Впрочем, есть еще один вариант – получение вида на жительство в Литве по гуманитарным причинам. Ее может получить украинец, который не находился в начале полномасштабной агрессии на родине, но не может вернуться домой. При подаче документов гражданин Украины должен указать, почему не может вернуться на территорию своего государства. Важно при этом не иметь разрешений на проживание, виз и статуса временной защиты в других странах ЕС.

Наличие временной защиты или вида открывает для украинцев доступ к литовскому рынку труда.

Большое количество вакансий есть на предприятиях пищевой промышленности, например мясной продукции, а также в автомобильной отрасли. В общей сложности с 2024 года минимальная зарплата также выросла до 924 евро в месяц брутто. Но иностранцы редко получают "минималку", обычно зарплата выше, отмечают в EWL. К примеру, на мясокомбинатах зарплата на старте может составлять 900 евро чистыми, а дальше расти.