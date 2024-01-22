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Робота у Франції: на які вакансії найбільше шукають працівників

Париж, Франція, Понеділок 22 січня 2024 08:35
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Робота у Франції: на які вакансії найбільше шукають працівників Фото: Робота за кордоном (freepik.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Франції працедавці стикаються із дефіцитом робочої сили в різних галузях. Як і в інших країнах Європи, є велика потреба у робітниках на підприємства та в секторі охорони здоров'я.

Які найбільш затребувані професії у Франції та скільки можуть заробити українки, РБК-Україна розповідає з посиланням на schengenvisainfo.com.

На які вакансії найбільше шукають працівників

У 2023 році кількість незаповнених вакансій у Франції складала 2,4%. Найбільший дефіцит робочих рук, за даними Європейського управління праці (EURES) – у будівництві, виробництві, машинобудуванні, сільському господарстві, галузі охорони здоров'я та ІТ.

Найбільш затребувані професії були такі:

  • бухгалтери;
  • слюсарі та ремонтники сільськогосподарських та промислових машин;
  • програмісти додатків;
  • муляри та суміжні працівники;
  • менеджери з ділових послуг;
  • столяри та суміжні працівники
  • бетоноукладчики;
  • оператори землерийних установок;
  • електрики;
  • оператори металообробних цехів;
  • оператори мобільних ферм і лісових заводів;
  • монтажники металоконструкцій;
  • зварювальники та різальники.

Загалом дефіцит кадрів є у 38 професіях, що означає високі шанси на прийом на роботу іноземних працівників. Серед них чималий перелік вакансій, які підходять жінкам: кухарі, домашні прибиральниці та помічники, фізіотерапевти, асистенти в медицині, кравчині, медсестри, асистенти фармацевтів.

Робота у Франції: на які вакансії найбільше шукають працівниківФото: Робота медсестри (gettyimages.com)

Які вакансії пропонують українцям без знання мови

Без знання мови у Франції найбільше вакансій є у сфері обслуговування (покоївки у готелі, прибирання, допомога на кухні ресторанів) та сезонних роботах. Згідно із даними сайту fr.indeed.com, без знання мови можна влаштуватися працювати на склади (10,98 євро/год), швачкою (10,26 євро /год), прибиральницею (10,78 євро/год), кухарем (місячний заробіток 1800 євро), садівником (2000 євро).

Найпоширеніші пропозиції на сайтах вакансій для працівників із України – на складах продуктів харчування із зарплатою 2000-2700 євро на місяць, пакувальників у цех одягу – із зарплатою 2000-2400 євро. На складі овочів можна заробити 2100 євро, у теплицях (збирання грибів) – 1800-2200 євро, домробітницям платять 1800 євро.

Робота у Франції: на які вакансії найбільше шукають працівників

Фото: Робота на прибиранні (gettyimages.com)

Де шукати роботу у Франції: корисні ресурси

Українці із тимчасовим захистом у Франції отримують право напрацевлаштування. Шукати роботу можна на сайті центру зайнятості pole emploi, у базі якої найбільша кількість вакансій у країні. Там же можуть запропонувати курси французської мови. Також популярні та корисні ресурси:

Слід врахувати, що зарплату в оголошеннях вказують до відрахувань (брутто), а на руки виплачується приблизно на 25% менше. Мінімальна зарплата за годину у Франції 11,27 євро (8,92 євро на руки), на місяць при 35-годинному робочому тижні – 1709,28 євро (1353,07 євро на руки).

Нагадаємо, ми писали про найбільш затребувані професії у Швейцарії та скільки можуть заробити українки. Найбільше потребують медсесетер і доглядальниць.

В Угорщині дефіцит робочих рук залишається високим у понад 20 професіях. Ми писали, які вакансії підходять українкам та скільки можуть заробити біженці.

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