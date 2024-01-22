Робота у Франції: на які вакансії найбільше шукають працівників

У Франції працедавці стикаються із дефіцитом робочої сили в різних галузях. Як і в інших країнах Європи, є велика потреба у робітниках на підприємства та в секторі охорони здоров'я.

Які найбільш затребувані професії у Франції та скільки можуть заробити українки, РБК-Україна розповідає з посиланням на schengenvisainfo.com .

На які вакансії найбільше шукають працівників

У 2023 році кількість незаповнених вакансій у Франції складала 2,4%. Найбільший дефіцит робочих рук, за даними Європейського управління праці (EURES) – у будівництві, виробництві, машинобудуванні, сільському господарстві, галузі охорони здоров'я та ІТ.

Найбільш затребувані професії були такі:

бухгалтери;

слюсарі та ремонтники сільськогосподарських та промислових машин;

програмісти додатків;

муляри та суміжні працівники;

менеджери з ділових послуг;

столяри та суміжні працівники

бетоноукладчики;

оператори землерийних установок;

електрики;

оператори металообробних цехів;

оператори мобільних ферм і лісових заводів;

монтажники металоконструкцій;

зварювальники та різальники.

Загалом дефіцит кадрів є у 38 професіях, що означає високі шанси на прийом на роботу іноземних працівників. Серед них чималий перелік вакансій, які підходять жінкам: кухарі, домашні прибиральниці та помічники, фізіотерапевти, асистенти в медицині, кравчині, медсестри, асистенти фармацевтів.

Фото: Робота медсестри (gettyimages.com)

Які вакансії пропонують українцям без знання мови

Без знання мови у Франції найбільше вакансій є у сфері обслуговування (покоївки у готелі, прибирання, допомога на кухні ресторанів) та сезонних роботах. Згідно із даними сайту fr.indeed.com, без знання мови можна влаштуватися працювати на склади (10,98 євро/год), швачкою (10,26 євро /год), прибиральницею (10,78 євро/год), кухарем (місячний заробіток 1800 євро), садівником (2000 євро).

Найпоширеніші пропозиції на сайтах вакансій для працівників із України – на складах продуктів харчування із зарплатою 2000-2700 євро на місяць, пакувальників у цех одягу – із зарплатою 2000-2400 євро. На складі овочів можна заробити 2100 євро, у теплицях (збирання грибів) – 1800-2200 євро, домробітницям платять 1800 євро.

Фото: Робота на прибиранні (gettyimages.com)

Де шукати роботу у Франції: корисні ресурси

Українці із тимчасовим захистом у Франції отримують право напрацевлаштування. Шукати роботу можна на сайті центру зайнятості pole emploi, у базі якої найбільша кількість вакансій у країні. Там же можуть запропонувати курси французської мови. Також популярні та корисні ресурси:

Qapa;

Adzuna;

Glassdoor;

Indeed;

Keljob;

Cadremploi;

Regionsjob;

Lagriculture-recrute – вакансії на сезонні роботи в сільському господарстві;

Technojobs – вакансії для спеціалістів IT.

Слід врахувати, що зарплату в оголошеннях вказують до відрахувань (брутто), а на руки виплачується приблизно на 25% менше. Мінімальна зарплата за годину у Франції 11,27 євро (8,92 євро на руки), на місяць при 35-годинному робочому тижні – 1709,28 євро (1353,07 євро на руки).