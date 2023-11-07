Робота без досвіду. ТОП-5 безпрограшних варіантів

Знайти роботу без досвіду в Україні найлегше у сфері обслуговування та торгівлі. Кількість таких вакансій лише зростає. До того ж на ринку праці зберігається дефіцит кадрів, і роботодавці все частіше готові брати людей з малим досвідом та інвестувати в їх навчання.
РБК-Україна наводить перелік найактуальніших пропозицій роботи, де досвід не потрібен.
При підготовці матеріалу використовувалися джерела: дані Державної служби зайнятості, дані порталу пошуку роботи Work.ua, коментар PR-директора Work.ua Максима Пилипенка для видання.
Кількість пропозицій роботи в Україні продовжує збільшуватись з відновленням економічної активності. Таку тенденцію відстежують як у Державній службі зайнятості (ДСЗ), так і на популярних сайтах пошуку роботи.
У ДСЗ зазначають, що у роботодавців високий попит на персонал у торгівлі, представників робітничих професій. Дослідження порталу Work.ua також підтверджує зростання кількості пропозицій у секторі обслуговування та торгівлі.
Професії в цих галузях здебільшого не вимагають досвіду при працевлаштуванні. PR-директор Work.ua Максим Пилипенко в коментарі РБК-Україна навів 5 сфер, де було розміщено найбільше пропозицій без досвіду:
За його словами, робота без досвiду складає майже третину від всіх вакансій, які роботодавці розміщують на Work.ua.
А от серед шукачів найпопулярніші запити на роботу без досвіду – вакансії, що передбачають можливість віддаленої роботи. Зокрема, спеціаліст чата та адміністратор інтернет-магазину. Такі пропозиції роботи отримують у 6 разів більше відгуків, ніж в середньому по Україні.
Роботодавці готові брати людей без наявності досвіду та навичок найчастіше за такими вакансіями:
Продавець-консультант
Найпоширеніша пропозиція роботи для кандидатів без досвіду. Дійсно, у багатьох оголошеннях на цю вакансію досвід роботи необов'язковий. Роботодавці готові брати студентів, пропонують стажування.
Скріншот із порталу Work.ua
За даними Work.ua, середня зарплата продавця-консультанта по Україні становить 15 тис. грн. Можна знайти й вакансії з зарплатою до 50 тис. грн, але треба враховувати, що зарплата продавця часто складається з окладу та %-ставки.
Менеджер з продажу
За цією вакансією шукають спеціалістів з продажу нерухомості, авто, різноманітних послуг. Роботодавці пропонують навчання, проходження якого передбачає підвищення зарплати в майбутньому.
Загалом середня зарплата менеджера з продажу становить 25 тис. грн по Україні. В Києві пропонують 30 тис. грн, у Дніпрі та Одесі – по 23,5 тис. грн, в Харкові – 20,5 тис. грн.
Скріншот із порталу Work.ua
Водій
Водіїв охоче беруть у служби таксі, кур'єрської доставки. Досвід роботи на посаді на обов'язковий, проте обов'язковим є досвід водіння авто та наявність посвідчення водія.
Середні зарплати по Україні водіям пропонують на рівні 23 тис. грн. Зазвичай, на посаді водія таксі оплата – відсоток від каси.
Комплектувальник/ вантажник
В обов'язки комплектувальника входить сортування та комплектація товарів на складах поштових компаній, онлайн-магазинів, виробництв. Комплектувальник також може приймати товари – в такому разі важливою буде фізична витривалість.
Робота може бути позмінною, в тому числі й в нічний час. Середня зарплата по Україні становить 16 тис. грн, але можна знайти пропозиції до 30 тис. грн.
Скріншот з порталу Work.ua
Бармен/ бариста
На цю посаду беруть без досвіду з подальшим навчанням. Найчастіше оплату пропонують за зміну, а також чайові. Середня зарплата бариста становить 14,3 тис. грн по Україні. У Києві бариста в середньому заробляє 17 тис. грн, у Львові – 15,3 тис. грн. Проте є пропозиції з можливістю заробітку в 30-40 тис. грн на місяць.
Скріншот з порталу Work.ua
Яз зазначає Максим Пилипенко, наразі на ринку праці України спостерігається дефіцит кадрів. Кількість вакансій вже майже досягла рівня до повномасштабного вторгнення, а середня кількість відгуків на вакансію на місяць нині на рівні 2021 року, коли спостерігався так званий "ринок шукача".
Знаходити кваліфікованих спеціалістів стало довше і складніше, тому роботодавці готові брати людей з меншим досвідом та інвестувати ресурси в їх навчання. Також роботодавці пропонують вищі зарплати, щоб залучити найкращі кадри. Крім того, створюють програми адаптацій та працевлаштування ветеранів.
За результатами опитування Work.ua на Київському міжнародному економічному форумі, учасники надали такі відповіді щодо того, чи відчувають вони дефіцит кадрів у своїй галузі та як долають цей виклик:
Отже, лише 3% респондентів не стикнулися із дефіцитом кадрів. Натомість абсолютна більшість відчуває нестачу шукачів та має в арсеналі різні методи розв’язання цієї проблеми.
Раніше ми розповідали про те, в яких областях України пропонують найвищі зарплати та за яку роботу.
Нагадаємо, в НБУ дали оцінку ринку праці та рівня безробіття. Відновлення економіки України підтримує зростання зайнятості, але стан ринку праці ще довго залишатиметься складним через наслідки війни.