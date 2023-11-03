Найбагатші регіони України: в яких областях найбільше платять і за що

Найвищий рівень доходів в Україні мають мешканці столиці. Саме в Києві наразі пропонують роботу з найбільшими зарплатами. Проте й західні регіони країни демонструють стійке зростання показників оплати праці.

Більш докладно про те, в яких містах та по яких вакансіях можна заробити найбільше – на РБК-Україна нижче.

Рейтинг регіонів із найбільшими зарплатами

Показники зарплати в Україні залежать від ситуації в економіці та на ринку праці, але в реаліях сьогодення значний вплив має перебіг війни.

Якщо Київ завжди лідирував за рівнем оплати праці, то після повномасштабного вторгнення позиції західних та східних регіонів значно змінилися.

Середні зарплати в Івано-Франківську, Тернополі, Чернівцях, Ужгороді виросли подекуди на 20% та досягли рівня міст на півдні та сході, де до війни зарплати були дещо вище, ніж в цілому по Україні. Цьому сприяла масова релокація бізнесу та громадян якомога далі від бойових дій.

Загалом, ТОП-10 міст за рівнем середньої зарплати виглядає наступним чином (статистика Work.ua):

Київ – 20500 грн

Львів – 18500 грн

Ужгород – 18000 грн

Дніпро – 18000 грн

Одеса – 18000 грн

Чернівці – 17500 грн

Харків – 17500 грн

Івано-Франківськ – 17000 грн

Тернопіль – 16500 грн

Хмельницький – 16500 грн

За яку роботу платять найбільше

Київ

Столиця України тримає першість, як за кількістю пропозицій роботи, так і за пропонованою в них зарплатою. За даними Держслужби зайнятості, у жовтні було зареєстровано 10,7 тис. вакансій у Києві, на robota.ua на 2 листопада було 33 435 оголошень, а на порталі Work.ua – 28 448 вакансій.

При цьому середній рівень зарплати в Києві по усіх опублікованих вакансіях за останні три місяці на Work.ua становить 20,5 тис. грн.

Найбільше заробити в столиці можуть спеціалісти з IT-сектору, сфер будівництва, нерухомості, продажів, а також військовослужбовці.

Скріншот Work.ua

По вакансіях, які найчастіше розміщують роботодавці в Києві, такі зарплати:

продавець-консультант – 17 тис. грн;

менеджер з продажу – 30 тис. грн;

керівник коворкінгу – 18 тис. грн;

кухар – 21 тис. грн;

касир – 16 тис. грн

водій – 25 тис. грн.

Найменші зарплати у столиці(10-11,5 тис. грн) пропонують по вакансіях бібліотекаря, асистента вчителя, вахтера, прибиральниці.

Львів

Середній рівень зарплати у Львові серед розміщених оголошень становить 18,5 тис. грн грн. Крім вакансій для військовослужбовців, найбільш оплачувані посади: медіабаєр (60 тис. грн), водій-міжнародник (50 тис. грн), технолог на виробництві меблів (45 тис. грн).

Середню зарплату в 40 тис. грн у Львові пропонують рієлтору, директору з маркетингу, супервайзеру. Автомеханіки та плиточники можуть знайти роботу із зарплатою 37,5 тис. грн.

Вакансії з найбільшими зарплатами у Львові (скріншот Work.ua)

Найбільше вакансій пропонують продавцям-консультантам (зарплата 16 тис. грн); менеджерам з продажу (25 тис. грн); керівникам коворкінгу (15,3 тис. грн); водіям (25 тис. грн); кухарям (18 тис. грн), бариста (15 тис. грн).

Ужгород

Обласний центр Закарпаття прихистив багато переселенців та бізнесів після 24 лютого 2022. Це обумовило тенденцію зростання заробітних плат до рівня великого промислового та бізнес центру – Дніпра, де показники оплати праці завжди були в топ-3 по країні.

Наразі в Ужгороді середній рівень зарплати становить 18 тис. грн. Найбільше платять водіям-міжнародникам (до 60 тис. грн), менеджерам з продажів (до 84 тис. грн). Токарям пропонують зарплату 31,5 тис. грн, операторам ЧПК – 30 тис. грн.

Скріншот Work.ua

При цьому найпопулярніші вакансії – у сфері торгівлі та обслуговування. Продавець-консультант в Ужгороді може заробити 15,1 тис. грн, офіціант – 16,5 тис. грн, кухар – 20 тис. грн.

Дніпро

Серед найбільш оплачуваних пропозицій роботи в Дніпрі – менеджер ЗЕД (150 тис. грн), лікар-стоматолог (120 тис. грн), комерційний директор (110-130 тис. грн), IT-директор (75-100 тис. грн).

Найвищі середні зарплати по вакансіях:

керівник відділу продаж – 42,5 тис. грн

категорійний менеджер – 40 тис. грн

рієлтор – 40 тис. грн

водій-міжнародник – 37,5 тис. грн

начальник відділу – 35 тис. грн.

Найбільше роботодавці у Дніпрі шукають персонал у сфері торгівлі та обслуговування. Пропонують такі зарплати: продавець-консультант – 15 тис грн; менеджер з продажу – 23,9 тис. грн; керівник коворкінгу – 16 тис. грн; водій – 22,5 тис. грн; кухар – 17,5 тис. грн.

Одеса

Середній рівень зарплати у розміщених вакансіях в Одесі становить 18 тис. грн. Водночас найвища зарплата серед пропозицій роботи – на посаді розробника програмного забезпечення (140-180 тис. грн). Високу оплату пропонують також рієлторам (від 70 тис. до 200 тис. грн), але в цьому випадку зарплата складається зі ставки та відсотку.

Скріншот Work.ua

Інші високооплачувані посади в Одесі: фінансовий директор (50 тис. грн), керівник відділу продаж (45 тис. грн), брокер (44 тис. грн), водій-міжнародник (42,5 тис. грн), начальник відділу (40 тис. грн).

Зарплата по вакансіях з найбільшим попитом: продавець-консультант – 16 тис грн; менеджер з продажу – 23,5 тис. грн; керівник коворкінгу – 15 тис. грн; водій – 25 тис. грн; кухар – 18 тис. грн.

Чернівці

Медіанна зарплата в Чернівцях становить 17,5 тис. грн. Найвищий рівень доходу можуть мати такі спеціалісти: диспетчер-логіст (до 80 тис. грн), конструктор-дизайнер меблів (до 70 тис. грн), торговий представник (до 60 тис. грн), керівник відділу продаж (45 тис. грн).

У сферах з найбільшою кількістю вакансій такі зарплати:

продавець, касир – 14-14,5 тис. грн

швачка – 20 тис. грн

офіціант – 16,5 тис. грн

кухар – 17,5 тис. грн

Харків

У Харкові найвищі середні зарплати – за спеціальністю водія-міжнародника (40 тис. грн), керівника відділу продажів (38 тис. грн), супервайзера (35 тис. грн), моториста (35 тис. грн), кранівника (33,8 тис. грн), регіонального менеджера (32,5 тис. грн). Рієлтору, автомеханіку, виконробу, будівельнику пропонують по 30 тис. грн. При цьому є вакансії із зарплатою близько 100 тис. грн.

Скріншот Work.ua

Зарплати по найзатребуваніших вакансіях у Харкові: продавець-консультант – 14,5 тис. грн; менеджер з продажу – 20 тис. грн; керівник коворкінгу – 14,5 тис. грн; офіціант – 17,5 тис. грн; кухар – 18 тис. грн.