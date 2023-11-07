Работа без опыта. ТОП-5 беспроигрышных вариантов

Треть всех вакансий – работа без опыта

Количество предложений работы в Украине продолжает увеличиваться с возобновлением экономической активности. Такую тенденцию отслеживают как в Государственной службе занятости (ГСЗ), так и на популярных сайтах поиска работы.

В ГСЗ отмечают, что у работодателей высок спрос на персонал в торговле, представителей рабочих профессий. Исследование портала Work.ua также подтверждает рост предложений работы в секторе обслуживания и торговли.

Профессии в данных сферах преимущественно не требуют опыта при трудоустройстве. PR-директор Work.ua Максим Пилипенко в комментарии РБК-Украина привел 5 сфер, где было размещено больше всего предложений без опыта:

Сфера обслуживания

Розничная торговля

Рабочие специальности, производство

Логистика, склад, ВЭД

Гостинично-ресторанный бизнес, туризм

По его словам, работа без опыта составляет почти треть всех вакансий, которые работодатели размещают на Work.ua.

А вот среди соискателей самые популярные запросы на работу без опыта – вакансии, предусматривающие возможность удаленной работы. В частности, специалист чата и администратор интернет-магазина. Такие предложения работы получают в 6 раз больше отзывов, чем в среднем по Украине.

На какую работу устроиться легче всего

Работодатели готовы брать людей без наличия опыта и навыков чаще всего по следующим вакансиям:

Продавец-консультант;

Менеджер по продажам;

Водитель;

Комплектовщик, грузчик;

Бармен, бариста.

Продавец-консультант

Самое распространенное предложение для кандидатов без опыта. Действительно, во многих объявлениях на эту вакансию опыт работы не обязателен. Работодатели готовы брать студентов, предлагают стажировку.

Скриншот с портала Work.ua

По данным Work.ua, средняя зарплата продавца-консультанта в Украине составляет 15 тыс. грн. Можно найти и вакансии с зарплатой до 50 тыс. грн, но нужно учитывать, что зарплата продавца часто состоит из оклада и %-ставки.

Менеджер по продажам

По этой вакансии ищут специалистов по продаже недвижимости, авто, различных услуг. Работодатели предлагают обучение, прохождение которого предполагает повышение зарплаты в будущем.

В целом средняя зарплата менеджера по продажам составляет 25 тыс. грн по Украине. В Киеве предлагают 30 тыс. грн, в Днепре и Одессе – по 23,5 тыс. грн, в Харькове – 20,5 тыс. грн.

Скриншот с портала Work.ua

Водитель

Водителей охотно принимают у службы такси, курьерской доставки. Опыт работы в должности на обязателен, однако обязательным является опыт вождения авто и наличие водительского удостоверения.

Средние зарплаты по Украине водителям предлагают на уровне 23 тыс. грн. Обычно в должности водителя такси оплата – процент от кассы.

Скриншот с портала Work.ua

Комплектовщик/ грузчик

В обязанности комплектующего входит сортировка и комплектация товаров на складах почтовых компаний, онлайн-магазинов, производств. Комплектовщик также может принимать товары, в таком случае важной будет физическая выносливость.

Работа может быть посменной, в том числе в ночное время. Средняя зарплата в Украине составляет 16 тыс. грн, но можно найти предложения до 30 тыс. грн.

Скриншот с портала Work.ua

Бармен/ бариста

На эту должность берут без опыта с последующей учебой. Чаще оплату предлагают за смену, а также чаевые. Средняя зарплата бариста составляет 14,3 тыс. грн. по Украине. В Киеве бариста в среднем зарабатывает 17 тыс. грн, во Львове – 15,3 тыс. грн. Однако есть предложения с возможностью заработка в 30-40 тыс. грн. в месяц.

Скриншот с портала Work.ua

Работодатели готовы обучать специалистов

Как отмечает Максим Пилипенко, в настоящее время на рынке труда Украины наблюдается дефицит кадров. Количество вакансий уже почти достигло уровня до полномасштабного вторжения, а среднее количество отзывов на вакансию в месяц сейчас на уровне 2021 года, когда наблюдался так называемый "рынок соискателя".

Находить квалифицированных специалистов стало дольше и сложнее, поэтому работодатели готовы брать людей с меньшим опытом и инвестировать ресурсы в их обучение. Также работодатели предлагают более высокие зарплаты, чтобы привлечь лучшие кадры. Кроме того, создают программы адаптаций и трудоустройства ветеранов.

По результатам опроса Work.ua на Киевском международном экономическом форуме, участники предоставили такие ответы относительно того, испытывают ли они дефицит кадров в своей области и как одолевают этот вызов.

59% учат людей с меньшим опытом;

58% инвестируют в обучение людей ;

; 33% инвестируют в технологии и инновации;

31% платят выше рыночной заработной платы;

23% нанимают больше молодых (до 24 лет) и старших работников (45+ лет);

18% внедряют программы адаптации и трудоустройства ветеранов;

3% пока не видят дефицита квалифицированных кадров в своей категории.

Таким образом, только 3% респондентов не столкнулись с дефицитом кадров. Однако абсолютное большинство испытывает недостаток соискателей и имеет в арсенале различные методы решения этой проблемы.