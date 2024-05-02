Робота без досвіду. Що ринок праці пропонує "новачкам" у травні

На українському ринку праці є чимало варіантів роботи для шукачів без досвіду. Зазвичай, це гарна можливість спробувати себе у новій сфері та набути досвіду для подальшого кар'єрного зростання.

При підготовці використовувалися: дані досліджень порталу Work.ua, розміщені вакансії на robota.ua та Work.ua, публікації Державного центру зайнятості, коментарі компаній.

Добірка актуальних вакансій без досвіду у різних сферах – в матеріалі РБК-Україна нижче.

Досвід – не обов'язкова умова для працевлаштування

Наявність досвіду – не завжди головна вимога у вакансіях, особливо в нинішній ситуації на ринку праці. За два роки повномасштабної війни в Україні виник дефіцит кадрів.

Не вистачає як кваліфікованих спеціалістів, так і робітників у сферах обслуговування, торгівлі, продажах. Роботодавці готові брати людей без досвіду та вкладатися у їх навчання.

На популярних сайтах пошуку роботи вакансії без досвіду становлять досить велику частку. До прикладу, на Work.ua – це понад третина з усіх розміщених оголошень (45 тис. із 107 тис. загальної кількості вакансій на 1 травня). На порталі robota.ua налічується 8,3 тис. пропозицій для кандидатів без досвіду.

За даними Державної служби зайнятості, частка вакансій для некваліфікованих працівників становить 11% серед усіх поданих (підсобний робітник, вантажник, двірник, прибиральник, укладальник-пакувальник, робітник з благоустрою, прибиральник територій, сторож).

Популярні сфери для пошуку роботи без досвіду

Лідирують за кількістю вакансій на Work.ua без досвіду такі галузі:

сфера обслуговування

роздрібна торгівля

робочі спеціальності, виробництво

логістика, склад

продаж, закупівлі

На порталі robota.ua найбільше пропозицій без досвіду розміщено у сферах: торгівля, продажі та клієнт-менеджмент, робочі спеціальності.

Робота у сфері обслуговування

Лідером за кількістю пропозицій роботи без наявності досвіду залишається сфера обслуговування. Серед розміщених вакансій у цій галузі – адміністратори, менеджери по роботі з клієнтами, кур'єри служби доставки, оператори call-центрів тощо. За даними Work.ua, середня зарплата по вакансіях становить 17,5 тис. грн.

Скріншоти robota.ua

Вакансії у торгівлі

Мережі українських супермаркетів пропонують роботу продавців-консультантів, касирів торгового залу, комплектувальників товару. Також вакансії продавців розміщують магазини побутової техніки, електроніки, побутових товарів.

Досвід роботи – необов'язковий, є навчальні програми від компаній та можливість кар'єрного зростання. Середня зарплата по Україні у роздрібній торгівлі – 16 тис. грн.

Скріншот robota.ua

Робочі спеціальності

На Work.ua розміщено майже 6 тисяч вакансій у сфері робочих спеціальностей, де від кандидатів не вимагають наявності досвіду. Це вантажники, оператори виробничих ліній, дорожні робітники, слюсарі, пакувальники, комплектувальники. Середня зарплата становить 20 тис. грн.





Скріншот robota.ua

Логістика, склад

В цій галузі велика кількість пропозицій роботи для експедиторів, комірників, складських робітників, вантажників-комплектувальників. У обов'язки таких працівників зазвичай входить розвантаження, перевірка цілісності товару, транспортування. Є пропозиції роботи в нічну зміну. Середня зарплата – 18,5 тис. грн.

Скріншот robota.ua

Вакансії у продажах

Кандидатів без досвіду роботи розглядають на вакансії менеджерів із продажу нерухомості, товарів та послуг, спеціалістів із закупівель. У цій сфері є пропозиції віддаленої роботи. Серед головних вимог до кандидатів – комунікабельність та готовність навчатися. Зарплати по таких вакансіях пропонують на рівні 25 тис. грн.

Скріншоти Work.ua

Почати кар'єрний шлях. Вакансії стажистів

Пропозиції роботи стажистом підійдуть для кандидатів, які бажають спробувати себе у новій сфері діяльності, закінчують навчальні заклади чи починають будувати кар'єру.

Наприклад, чимало цікавих та корисних програм для студентів пропонують міжнародні компанії.

EMBARK 2024 – програма стажування для студентів і нещодавніх випускників у польовій структурі відділу продажів від компанії "Філіп Морріс" в Україні. Інтерни зможуть за 3 літніх місяці опанувати нову професію та у разі успішного проходження програми отримати запрошення на роботу.

Разом із колегами учасники програми відвідуватимуть точки продажів, вирішуватимуть реальні бізнес-завдання у "полях" та отримають досвід взаємодії з партнерами компанії. Враховуючи специфіку роботи, компанія подбала про корпоративні авто, які закріплені за польовими співробітниками – керівниками майбутніх стажерів.

Відправити заявку можна за посиланням до 15 травня.

INKOPASS – глобальна оплачувана кар’єрна програма від "Філіп Морріс" для студентів 3–6 курсів і недавніх випускників, яка проходить у 32 країнах світу та складається з двох модулів, по пів року кожен. Долучившись до програми, молодь має можливість спробувати себе у ролі співробітника компанії та отримати реальний досвід роботи.

Цього року набір відкриватиметься у такі функції: Marketing, Digital Marketing, Finance, Sales & Analytics, Scientific Affairs, IT, Commercial Learning & Development, Consumer Experience, Business Intelligence, Sales & Analytics та Brand Retail Operations.

Відправити заявку можна за посиланням до 8 травня.