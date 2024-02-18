Кадровий голод. Кого роботодавці в Україні шукають найбільше

На ринку праці України все ще зберігається дефіцит кадрів. Водночас зростає кількість шукачів, тому роботодавці мають більше шансів знайти кваліфікованих фахівців. Затребуваними залишаються робітничі професії, натомість українці прагнуть працювати дистанційно.

Докладніше про ситуацію на ринку праці, яких спеціалістів не вистачає та які вакансії найбільш популярні серед шукачів, – розповідає РБК-Україна нижче.

Яких фахівців не вистачає в Україні

Від початку війни ринок праці стикнувся з "кадровим голодом". Через низку причин, серед яких переміщення громадян всередині країни, виїзд за кордон, мобілізація, виник дефіцит кваліфікованих спеціалістів у багатьох галузях, а також нестача представників робітничих професій з досвідом.

Крім того, стабільно високим залишається попит на працівників у сфері обслуговування та торгівлі.

За даними дослідження порталу Work.ua, найбільше пропозицій роботи в січні 2024 було для продавців-консультантів, менеджерів із продажу, бухгалтерів, водіїв, касирів, кухарів, вантажників, менеджерів по роботі з клієнтами, адміністраторів, торгових представників, комірників.

Роботодавцям найважче знаходити фахівців робітничих професій і медиків. Шукачі рідко відгукуються на такі вакансії:

машиніст теплотяга;

складач поїздів;

фахівець із каменеобробки;

гірник;

лікар (онкохірург, ендокринолог, оториноларинголог, гастроентеролог, гірудотерапевт).

Фото: вакансії лікарів мають найменше відгуків (Getty Images)

Кого шукають роботодавці. Дані Центру зайнятості

У Державній службі зайнятості (ДСЗ) більшість вакансій налічується на підприємствах переробної промисловості (21%), в оптовій та роздрібній торгівлі (15%), на транспорті та пошті (10%), у сфері освіти (9%), у сфері охорони здоров'я та наданні соціальної допомоги (8%).

Через ДСЗ роботодавці найбільше шукають:

кваліфікованих робітників з інструментом (22% всіх поданих вакансій)

Швачка, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсар-сантехнік, електрогазозварник, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, пекар, маляр;

робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин (15% від усіх вакансій)

Водій, токар, оператор/машиніст котельні, тракторист, водій навантажувача, оператор заправних станцій, машиніст екскаватора, дорожній робітник, фрезерувальник, оператор верстатів, машиніст крана.

Вакансії, які пропонують у центрах зайнятості. Структура у % (скріншот сторінки звіту ДСЗ)

Раніше спеціалісти ДСЗ зазначали, що основними проблемами на ринку праці є професійно-кваліфікаційний дисбаланс та окремі відмінності між попитом та пропозицією робочої сили.

За низкою професій кількість вакансій у базі служби зайнятості суттєво перевищує чисельність зареєстрованих безробітних. Зокрема, йшлося про професії лікаря, електромонтера тощо.

Досвід і знання англійської. Головні вимоги до шукачів

З початку року на ринку праці поменшало пропозицій роботи для шукачів без досвіду.

Крім того, на Work.ua зазначають, що вимога про знання англійської мови зʼявляється у вакансіях значно частіше.

До прикладу, у січні 2024 вимога щодо володіння англійською вказувалася в 7 990 вакансіях. Це на 19% більше, ніж було попереднього місяця. Загалом 9% пропозицій роботи передбачають знання англійської.

Конкуренція серед шукачів зростає

Порівняно з груднем 2023 кількість шукачів роботи в Україні збільшилась. На Work.ua розмістили на 24% більше резюме.

Тобто на тлі "кадрового голоду" у роботодавців наразі вищі шанси знайти кваліфікованих фахівців. Збільшення кількості кандидатів вплинуло на конкуренцію – вона зросла на 42%.

При цьому частіше українці бажають працювати онлайн. На пропозиції дистанційної роботи конкуренція в 5 разів перевищувала середні показники.

У січні в кілька разів зросла конкуренція на посади Front-end розробника, верстальника, вебдизайнера, тестувальника, Android-програміста, відеомонтажера, Python-програміста, програміста Java.

Якщо розглядати кількість шукачів та конкуренцію по регіонах, лідирує Київщина. Загалом у третині від усіх розміщених резюме на порталі пошуку роботи Work.ua за минулий місяць – бажаним регіоном роботи вказано Київщину або віддалену зайнятість.

Фото: українці частіше обирають віддалені вакансії (freepik.com)

Ситуація із зарплатами

Середня заробітна плата за перший місяць 2024 року зросла на 3% і по Україні становить 19 500 грн (дані Work.ua на підставі розміщених пропозицій роботи).

Найбільші середні зарплати пропонують роботодавці в Київській області (21 000 грн), Львівській (19 230 грн), Одеській (18 500 грн) та Дніпропетровській областях (18 500 грн).

Крім того, на початку року вищі середні зарплати готові платити працівникам таких категорій:

Страхування – 22 000 грн, +10% до грудня;

Охорона, безпека – 17 500 грн, +6%;

Сільське господарство, агробізнес – 21 000 грн, +5%;

Нерухомість – 36 500 грн, +4%;

Роздрібна торгівля – 16 000, +3%.

Серед опублікованих на порталі пошуку роботи пропозицій найбільший рівень доходу можуть мати керівники, представники сфери ІТ, а також фахівці у лавах Сил оборони України.

Високі зарплати пропонують також для цивільних професій: медіабаєр (47 500 грн), водій-міжнародник (45 000 грн), кераміст (42 500 грн).