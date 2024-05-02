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Работа без опыта. Что рынок труда предлагает "новичкам" в мае

Четверг 02 мая 2024 11:20
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Работа без опыта. Что рынок труда предлагает "новичкам" в мае Фото: на рынке труда много вакансий без опыта работы (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

На украинском рынке труда есть множество вариантов работы для соискателей без опыта. Как правило, это хорошая возможность попробовать себя в новой сфере и приобрести опыт для дальнейшего карьерного роста.

Подбор актуальных вакансий без опыта в разных сферах – в материале РБК-Украина ниже.

При подготовке использовались данные исследований портала Work.ua, размещены вакансии на robota.ua и Work.ua, публикации Государственного центра занятости, комментарии компаний.

Опыт – не обязательное условие для трудоустройства

Наличие опыта – не всегда главное требование в вакансиях, особенно в нынешней ситуации на рынке труда. Через два года полномасштабной войны в Украине возник дефицит кадров.

Не хватает как квалифицированных специалистов, так и рабочих в сфере обслуживания, торговли, продажах . Работодатели готовы брать людей без опыта и вкладываться в их обучение.

На популярных сайтах поиска работы вакансии без опыта составляют достаточно большую долю. К примеру, на Work.ua – это более трети из всех размещенных объявлений (45 тыс. из 107 тыс. общего количества вакансий на 1 мая). На портале robota.ua насчитывается 8,3 тыс. предложений для кандидатов без опыта.

По данным Государственной службы занятости, доля вакансий для неквалифицированных работников составляет 11% среди всех поданных (подсобный рабочий, грузчик, дворник, уборщик, укладчик-упаковщик, рабочий по благоустройству, уборщик территорий, сторож).

Популярные сферы для поиска работы

Лидируют по количеству вакансий на Work.ua без опыта следующие отрасли:

  • сфера обслуживания
  • розничная торговля
  • рабочие специальности, производство
  • логистика, склад
  • продажи, закупки

На портале robota.ua больше всего предложений без опыта размещено в сферах: торговля, продажи и клиент-менеджмент, рабочие специальности.

Работа в сфере обслуживания

Лидером по количеству предложений работы без опыта остается сфера обслуживания. Среди размещенных вакансий в этой области – администраторы, менеджеры по работе с клиентами, курьеры службы доставки, операторы call-центров и т.д. По данным Work.ua, средняя зарплата по вакансиям составляет 17,5 тыс. грн.

Работа без опыта. Что рынок труда предлагает &quot;новичкам&quot; в мае

Работа без опыта. Что рынок труда предлагает &quot;новичкам&quot; в мае

Скриншоты robota.ua

Вакансии в торговле

Сети украинских супермаркетов предлагают работу продавцов-консультантов, кассиров торгового зала, комплектовщиков товара. Также вакансии продавцов размещают магазины бытовой техники, электроники, бытовых товаров.

Опыт работы – необязательный, есть обучающие программы от компаний и возможность карьерного роста. Средняя зарплата по Украине в розничной торговле – 16 тысяч гривен.

Работа без опыта. Что рынок труда предлагает &quot;новичкам&quot; в мае

Скриншот robota.ua

Рабочие специальности

На Work.ua размещено около 6 тысяч вакансий в сфере рабочих специальностей, где от кандидатов не требуют наличия опыта. Это грузчики, операторы производственных линий, дорожные рабочие, слесари, упаковщики, комплектующие. Средняя зарплата составляет 20 тысяч гривен.

Работа без опыта. Что рынок труда предлагает &quot;новичкам&quot; в мае

Скриншот robota.ua

Логистика, состав

В этой области большое количество предложений работы для экспедиторов, кладовщиков, складских рабочих, грузчиков-комплектовщиков. В обязанности таковых работников традиционно входит разгрузка, проверка целостности продукта, транспортировка. Есть предложения работы в ночную смену. Средняя зарплата – 18,5 тыс. грн.

Работа без опыта. Что рынок труда предлагает &quot;новичкам&quot; в мае

Скриншот robota.ua

Вакансии в продажах

Кандидатов без опыта работы рассматривают на вакансии менеджеров по продаже недвижимости, товаров и услуг, специалистов по закупкам. В данной сфере есть предложения удаленной работы. Среди основных требований к кандидатам – коммуникабельность и готовность учиться. Зарплаты по таким вакансиям предлагают на уровне 25 тыс. грн.

Работа без опыта. Что рынок труда предлагает &quot;новичкам&quot; в маеРабота без опыта. Что рынок труда предлагает &quot;новичкам&quot; в мае

Скриншоты Work.ua

Начать карьерный путь. Вакансии стажеров

Предложения работы стажером подойдут для кандидатов, желающих попробовать себя в новой сфере деятельности, заканчивают учебные заведения или начинают строить карьеру.

К примеру, немало интересных и полезных программ для студентов предлагают международные компании.

EMBARK 2024 – программа стажировки для студентов и недавних выпускников в полевой структуре отдела продаж от компании "Филипп Моррис" в Украине. Интерны смогут за 3 летних месяца овладеть новой профессией и в случае успешного прохождения программы получить приглашение на работу.

Вместе с коллегами участники программы будут посещать точки продаж, решать реальные бизнес-задачи в "полях" и получат опыт взаимодействия с партнерами компании. Учитывая специфику работы, компания позаботилась о корпоративных авто, которые закреплены за полевыми сотрудниками – руководителями будущих стажеров.

Отправить заявку можно по ссылке до 15 мая.

INKOPASS – глобальная оплачиваемая карьерная программа от Филипп Моррис для студентов 3–6 курсов и недавних выпускников, которая проходит в 32 странах мира и состоит из двух модулей, по полгода каждый. Приобщившись к программе, молодежь имеет возможность попробовать себя в качестве сотрудника компании и получить реальный опыт работы.

В этом году набор будет открываться в следующие функции: Marketing, Digital Marketing, Finance, Sales & Analytics, Scientific Affairs, IT, Commercial Learning & Development, Consumer Experience, Business Intelligence, Sales & Analytics и Brand Retail Operations.

Отправить заявку можно по ссылке до 8 мая.

В большинстве предложений стажировка оплачивается, длится от 2-х месяцев до года, а после ее успешного завершения возможно трудоустройство.

Ранее мы писали, как полномасштабная война изменила рынок труда в Украине и в каких профессиях женщины заменяют мужчин.

Подробнее о том, каких специалистов не хватает в Украине и на какие вакансии самая большая конкуренция, можно прочитать в отдельном материале РБК-Украина.

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