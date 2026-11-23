Кабінет міністрів продовжив до 20 грудня 2026 року включно дію рішень про визначення критично важливими окремих підприємств, установ та організацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабінету міністрів від 19 листопада 2026 року №1452.

Рішення поширюється на підприємства, установи та організації, щодо яких державні органи погодили критерії визначення критично важливими з Координаційним центром з організації бронювання військовозобов'язаних.

Йдеться про випадки, коли строк дії статусу критично важливого підприємства або відстрочки його працівників закінчується раніше 20 грудня 2026 року. Також продовження стосується рішень і бронювань, термін яких уже сплив у період між набранням чинності постановами №1328 та №1452.

Для підприємств, строк дії рішень про критичність яких завершився в цей період, не застосовуватиметься вимога щодо підтвердження відповідного статусу. Водночас продовження не поширюється на рішення, які скасували або мають скасувати відповідно до постанови №1328 чи інших норм законодавства.

Що мають зробити підприємства до 20 грудня

Постанова також встановлює вимоги для керівників критично важливих підприємств, представництв донорських установ та виконавців проєктів міжнародної технічної допомоги, які входять до переліку, затвердженого Секретаріатом Кабміну.

До 20 грудня вони мають привести кількість заброньованих працівників у відповідність до оновлених вимог порядку бронювання. Протягом цього періоду відповідні норми порядку щодо них не застосовуватимуться.

Окреме завдання уряд поставив перед Міністерством цифрової трансформації. Протягом п'яти днів після набрання чинності постановою відомство має забезпечити можливість бронювання через портал "Дія" працівників зазначених підприємств, установ та організацій.

При цьому переведення таких заброньованих працівників на спеціальний військовий облік відбуватиметься без урахування строку, передбаченого пунктом 29 порядку бронювання.

Які ще зміни передбачає постанова

Документ також вносить зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних, затвердженого постановою Кабміну №76 від 27 січня 2023 року, та положення про Координаційний центр.

Зокрема, якщо підприємство визнають критично важливим окремим рішенням Кабміну, кількість військовозобов'язаних, яких воно зможе забронювати, за результатами розгляду Координаційного центру визначатиме сама організація.

Крім того, уряд уточнив спосіб підтвердження погодження критеріїв критичності. Відтепер його можна буде засвідчувати не лише протоколом засідання Координаційного центру, а й витягом із нього, завіреним секретарем центру.

Ще одна зміна стосується повноважень Координаційного центру. До них додали розгляд звернень Державної податкової служби та/або Бюро економічної безпеки щодо підприємств, які можуть систематично використовувати схеми ухилення від сплати податків.

Ідеться про виявлення та документальне підтвердження ознак ухилення від сплати податку на додану вартість та/або податку на доходи фізичних осіб.