В Украине стало больше вакансий с возможностью бронирования, а медианные зарплаты по таким предложениям выросли за год. Чаще всего работодатели ищут водителей, грузчиков и строителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования OLX Работа, в котором сравнили количество вакансий с возможностью бронирования и медианные зарплаты в октябре 2026 и 2025 годов.

Кому чаще всего предлагают работу с бронированием

В октябре 2026 года больше всего вакансий с возможностью бронирования разместили для водителей - 1114 объявлений. Медианная зарплата для них составила 55 тысяч гривен.

На втором месте - грузчики 802 вакансии с медианной зарплатой 33 861 гривна. Третью позицию заняли строители - 285 объявлений, а медианная оплата труда составляла 65 тысяч гривен.

Также работодатели искали специалистов по следующим направлениям:

продавцы - 250 вакансий, медианная зарплата 27 500 гривен;

комплектовщики - 243 вакансии, 38 850 гривен;

разнорабочие - 202 вакансии, 42 500 гривен;

автослесари - 165 вакансий, 50 тысяч гривен;

охранники - 122 вакансии, 26 500 гривен;

сварщики - 115 вакансий, 45 тысяч гривен;

кассиры - 113 вакансий, 21 445 гривен;

кладовщики - 102 вакансии, 36 тысяч гривен.

Как изменились зарплаты и количество вакансий за год

Тройка лидеров по количеству объявлений с возможностью бронирования осталась неизменной по сравнению с октябрем 2025 года. В то же время, количество таких предложений возросло.

В частности, вакансий для водителей стало больше на 31,4% - с 848 до 1114. Для грузчиков количество объявлений выросло на 67,1% - с 480 до 802, а для строителей - на 27,2%, с 224 до 285.

Выросли и медианные зарплаты в этих профессиях. Водителям предлагали на 9% больше - 55 тысяч гривен против 50 500 гривен в прошлом году. Для грузчиков медианная оплата увеличилась на 23,1% - с 27 500 до 33 861 гривны, а для строителей - на 18,2%, с 55 до 65 тысяч гривен.

Положительную динамику зафиксировали и в других профессиях. Например, количество вакансий для автослесарей выросло на 33,1%, а медианная зарплата - на 11,1%, до 50 тысяч гривен. Для разнорабочих количество объявлений увеличилось на 1,5%, а зарплата - на 20,6%, до 42 500 гривен.

Также в октябре 2026 года работодатели разместили 250 вакансий для продавцов по сравнению с 105 годом ранее. Медианная зарплата в этой категории выросла на 14,6% - с 24 000 до 27 500 гривен.

По данным OLX Работа, вакансии с возможностью бронирования чаще всего предлагают в сферах, связанных с физическим трудом и логистикой. Самые высокие медианные зарплаты среди трех самых востребованных специальностей - у строителей и водителей.