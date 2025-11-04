Робот йшов 64 км та під вогнем: ГУР показало успішну евакуацію бійця з окупованого міста

За даними ГУР, боєць очікував евакуації 33 дні після важкого поранення та накладання турнікета. Попри шість невдалих спроб, сьома місія завершилася успішно.

Під час операції:

загальна довжина маршруту склала 64 км, з них 37 км - із пошкодженим колесом;

тривалість місії - 5 годин 58 хвилин;

середня швидкість робота - 13 км/год;

НРК підірвався на протипіхотній міні, але продовжив рух;

на зворотному шляху по ньому було скинуто боєприпас із ворожого дрона, однак поранений не постраждав завдяки броньованій капсулі.

Евакуйованому бійцю надали необхідну медичну допомогу, зараз він перебуває на наступному етапі лікування. Його життю нічого не загрожує.

Використання роботів на фронті

Україна застосовує низку вітчизняних систем штучного інтелекту, що дозволяють безпілотним комплексам виконувати завдання на полі бою автономно - навіть у зонах із потужними системами радіоелектронного глушіння.

Одним із ключових проєктів є кластер підтримки оборонних технологій Brave1, який прискорює впровадження інновацій у війська.

На старті в каталозі кластера налічувалося близько 1 000 рішень: БпЛА, наземні роботи, компоненти РЕБ, системи на базі ШІ, ПЗ та боєприпаси.