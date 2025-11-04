Робот шел 64 км и под огнем: ГУР показало успешную эвакуацию бойца из оккупированного города

По данным ГУР, боец ожидал эвакуации 33 дня после тяжелого ранения и наложения турникета. Несмотря на шесть неудачных попыток, седьмая миссия завершилась успешно.

Во время операции:

общая длина маршрута составила 64 км, из них 37 км - с поврежденным колесом;

продолжительность миссии - 5 часов 58 минут;

средняя скорость робота - 13 км/ч;

НРК подорвался на противопехотной мине, но продолжил движение;

на обратном пути по нему был сброшен боеприпас с вражеского дрона, однако раненый не пострадал благодаря бронированной капсуле.

Эвакуированному бойцу оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас он находится на следующем этапе лечения. Его жизни ничего не угрожает.

Использование роботов на фронте

Украина применяет ряд отечественных систем искусственного интеллекта, позволяющих беспилотным комплексам выполнять задачи на поле боя автономно - даже в зонах с мощными системами радиоэлектронного глушения.

Одним из ключевых проектов является кластер поддержки оборонных технологий Brave1, который ускоряет внедрение инноваций в войска.

На старте в каталоге кластера насчитывалось около 1 000 решений: БпЛА, наземные роботы, компоненты РЭБ, системы на базе ИИ, ПО и боеприпасы.