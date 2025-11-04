Робот шел 64 км и под огнем: ГУР показало успешную эвакуацию бойца из оккупированного города

Главное управление разведки Минобороны сообщило об уникальной операции по спасению украинского военного с помощью наземного робота (НРК). Боец находился в населенном пункте, контролируемом российскими войсками.
Как сообщает РБК-Украина, видео уникальной операции опубликовало Главное управление разведки Украины.
По данным ГУР, боец ожидал эвакуации 33 дня после тяжелого ранения и наложения турникета. Несмотря на шесть неудачных попыток, седьмая миссия завершилась успешно.
Во время операции:
Эвакуированному бойцу оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас он находится на следующем этапе лечения. Его жизни ничего не угрожает.
Украина применяет ряд отечественных систем искусственного интеллекта, позволяющих беспилотным комплексам выполнять задачи на поле боя автономно - даже в зонах с мощными системами радиоэлектронного глушения.
Одним из ключевых проектов является кластер поддержки оборонных технологий Brave1, который ускоряет внедрение инноваций в войска.
На старте в каталоге кластера насчитывалось около 1 000 решений: БпЛА, наземные роботы, компоненты РЭБ, системы на базе ИИ, ПО и боеприпасы.
Недавно главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский рассказал, что украинская армия делает ставку на высокотехнологичное вооружение. В частности, в этом году в войска планируется передать 15 тысяч наземных роботизированных платформ различного назначения.
Также руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, как украинская разведка в своей деятельности использует искусственный интеллект. По его словам, технологии ИИ в работе спецслужбы чаще всего применяются для обработки больших массивов данных.