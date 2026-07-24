Робот відчуває дотики всім тілом: в Італії показали незвичайного гуманоїда

Як працює "розумна шкіра" робота?

Концепт гуманоїда вперше показали на виставці CES 2026 у січні, а його повнофункціональну версію презентували на заході AMD Advancing AI 2026.

Головна відмінність Gene.01 від традиційних роботів полягає у відмові від орієнтації виключно на комп'ютерний зір.

По всій поверхні тіла пристрою розташована мультимодальна сенсорна система. Вона діє як штучна шкіра, що реагує на зовнішні подразники.

Сенсори здатні аналізувати такі параметри:

фізичний дотик до поверхні;

наближення об'єктів або робітників;

рівень сили та тиску;

температуру навколишнього середовища.

Завдяки цьому робот розпізнає присутність людини поруч ще до моменту контактної взаємодії. Це дозволяє суттєво підвищити рівень безпеки у спільних робочих зонах на фабриках і заводах.

Навчання через фізичні підказки та новий ШІ

Гуманоїда навчають за новим принципом. Оператор може фізично брати маніпулятори робота за руки та демонструвати необхідні рухи, регулюючи зусилля під час стискання предметів.

Розробники пояснили: в основі системи лежить персоналізований фізично орієнтований ШІ. Перевага - він об'єднує в єдину мережу механіку, корпусні деталі, сенсори та інтелект руху, а не розглядає їх як окремі модулі.

Архітектура спирається на дослідження з журналу Nature Machine Intelligence, які раніше випробовували у науковому проєкті ergoCub. Gene.01 став першим комерційним роботом, у якого цю методику застосували на практиці.

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Від відкритого коду до роботи на корабельнях

Виробник свідомо відмовився від створення "універсального робота для всього". Платформу можна масштабувати та адаптувати під конкретні потреби галузей - від зміни програмних алгоритмів ШІ до встановлення спеціалізованих кистей чи стоп.

Гуманоїда планують використовувати у таких сферах:

промислове виробництво та логістика;

інспектування об'єктів та технагляд;

охорона здоров'я та громадська безпека.

Першим практичним кроком стане співпраця з італійською суднобудівною компанією Fincantieri. Там Gene.01 виконає роль робота-зварювальника.

Для масштабного випуску пристроїв Generative Bionics створює європейський ланцюг постачання разом із німецьким виробником приводів Synapticon. Вони відповідатимуть за збірку, калібрування та тестування безпеки роботів у Європі.

Крім того, цифровий двійник Gene.01 виклали у відкритий доступ. Його можна завантажити через стандартні менеджери пакетів - PyPI, conda-forge та ROS.