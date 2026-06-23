ШІ отримав тіло: Faraday Future показала нового гуманоїда та робопса

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Wire .

Головними новинками стали повнорозмірний гуманоїд All-New Futurist та чотириногий робот FX Navi, орієнтований на розробників та освітній сектор.

Людиноподібний робот All-New Futurist

Флагманом презентації став повнорозмірний гуманоїд All-New Futurist. Це перший робот у США з нативною підтримкою системи керування рухом усього тіла NVIDIA Sonic.

Його покращена версія Futurist Ultra, реліз якої заплановано на кінець 2026 року, працюватиме на базі високопродуктивного чіпа Jetson Thor. Порівняно з минулим поколінням конструкція андроїда зазнала суттєвих змін, отримавши Т-подібну структуру для стабільнішої ходи.

Основні технічні характеристики:

Зріст та вага : близько 173 см і 55 кг (конструкція стала на 14% легшою).

: близько 173 см і 55 кг (конструкція стала на 14% легшою). Рухливість : 31 ступінь свободи (без урахування кистей рук).

: 31 ступінь свободи (без урахування кистей рук). Потужність : піковий крутний момент колінного суглоба становить 320 Н·м.

: піковий крутний момент колінного суглоба становить 320 Н·м. Швидкість : робот здатний бігати зі швидкістю до 18 км/год.

: робот здатний бігати зі швидкістю до 18 км/год. Автономність: подвійна акумуляторна система ємністю 1152 Вт-год забезпечує до 6 годин безперервної роботи.

Робот базується на мультимодальній ШІ-моделі VLA + World Model, яка дозволяє йому аналізувати простір, прогнозувати дії та взаємодіяти з людьми через вигнутий дисплей на обличчі.

Основними сферами застосування новинки називають роботу на рецепціях, у сфері обслуговування, а також виконання гнучких завдань на фабриках і складах.

Бюджетний робопес FX Navi та освітня платформа

Для масового сегмента компанія підготувала чотириногого робота FX Navi за ціною 1990 доларів. Наразі це єдиний робопес у США вартістю менше 2000 доларів, який підтримує вторинну розробку софту.

Пристрій важить 8 кг і має габарити 46,5 × 20 × 51,5 см. Його головна особливість полягає у тому, що роль головного обчислювального центру, камери та мікрофона виконує звичайний смартфон на базі iOS або Android, який вставляється у спеціальний слот на голові.

Компанія також відкрила модель голови робопса для 3D-друку, щоб користувачі могли створювати індивідуальний дизайн пристрою.

Крім того, Faraday Future запустила відкриту платформу для молодих розробників віком від 6 до 18 років. Платформа містить інструменти візуального програмування Brain Blocks, рушій особистості робота EAI Soul та спеціалізований магазин навичок (Agent Skill Store), де діти та вчителі можуть публікувати власні програмні проєкти та ділитися ними з іншими користувачами.