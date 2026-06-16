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Samsung готує масштабний реліз: які гаджети покажуть найближчим часом

10:38 16.06.2026 Вт
2 хв
Презентація нових пристроїв має відбутися вже за кілька тижнів на традиційному літньому заході компанії
aimg Ольга Завада
Samsung готує масштабний реліз: які гаджети покажуть найближчим часом Samsung отримала офіційні дозволи на нові смарт-пристрої (фото: Unsplash)
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Samsung успішно завершила важливий етап підготовки до випуску наступної флагманської лінійки гаджетів. Велика партія нових пристроїв компанії офіційно пройшла сертифікацію у Федеральній комісії зі зв'язку США (FCC).

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Android Authority.

Які пристрої пройшли сертифікацію?

Поява документації у базі американського регулятора чітко підтверджує, що графік релізу нових продуктів залишається незмінним. Експерти виявили в офіційних звітах FCC згадки про декілька ключових кодових назв, які відповідають найочікуванішим новинкам бренду:

SM-F776U - гнучкий смартфон наступного покоління Galaxy Z Flip 8;

SM-F976U - преміальний складаний флагман Galaxy Z Fold 8 Ultra, який стане наступником попередньої моделі бренду;

SM-L340 та SM-L345 - базовий смарт-годинник Galaxy Watch 9 у розмірі 40 мм (модифікації з Wi-Fi та вбудованим стільниковим зв'язком);

SM-L350 та SM-L355 - збільшена версія Galaxy Watch 9 у розмірі 44 мм (варіанти з Wi-Fi та LTE);

SM-L715 - новий захищений та потужніший годинник Galaxy Watch Ultra 2 із підтримкою стільникових мереж.

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Зазвичай реєстраційні картки регулятора містять сухі технічні дані про бездротові модулі та частоти, не розкриваючи маркетингових назв чи детальних специфікацій. Проте сам факт публікації документів за кілька тижнів до чуток про липневий захід Galaxy Unpacked у Лондоні гарантує швидкий анонс.

Яких моделей наразі немає у базі?

Попри масштабний запуск документів, аналітики звернули увагу на відсутність деяких очікуваних пристроїв. Наразі у реєстрах FCC не знайшли модель під номером SM-F971U, яка має стати стандартним "широким" складаним смартфоном Galaxy Z Fold 8.

Це не означає повне скасування випуску базової версії, оскільки документи можуть з'явитися пізніше. Проте така затримка викликає певні сумніви аналітиків щодо того, чи з'явиться стандартна модель на полицях магазинів одночасно з версією Ultra та гнучкою новинкою Flip 8.

Також у списках поки що відсутні коди SM-L510 та SM-L515, які закріплені за класичним годинником Galaxy Watch 9 Classic.

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