Робот-сапер допомагає в розмінуванні Харківської області: що про нього відомо

Робот-сапер проводить дистанційну розвідку місцевості на наявність певних видів боєприпасів. Його використовують для того, аби одразу не відправляти саперів на небезпечні ділянки.

Зазначається, що в Україні ще ніхто не використовував такого робота у роботі з протипіхотними мінами.

"Піротехніки, які працюють на Балаклійщині, вже використовують його у роботі: спочатку за допомогою дронів виявляють розтяжки, протитанкові та протипіхотні міни, а потім залучають робота, який під'їзжає до ВНП та вилучає їх", - повідомляють у ДСНС.