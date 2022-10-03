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Поліція та сапери продовжують очищати Лиман від залишків окупантів та мін (відео)

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Лиман, Понеділок 03 жовтня 2022 15:30
Поліція та сапери продовжують очищати Лиман від залишків окупантів та мін (відео) Ілюстративне фото: поліція та сапери продовжують очищати Лиман від залишків окупантів та мін (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Після деокупації в Лимані продовжуються заходи щодо відновлення безпеки. Зокрема, місто очищають від мін та залишків окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенко у Telegram.

За його словами, зараз співробітники СБУ та Нацполіції займаються пошуком диверсантів та очищують місто від залишків російської армії. При цьому сапери виявляють та знешкоджують вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, у неділю, 2 жовтня, президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ повністю зачистили Лиман від російських окупантів.

Також ми писали, що українські військові вже змогли просунутися на схід від Лиману та взяли під свій контроль село Торське, яке знаходиться на Донеччині.

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