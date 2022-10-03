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Робот-сапер помогает в разминировании Харьковской области: что о нем известно

Фото: робот-сапер помогает в разминировании Харьковской области (t me dsns_telegram)
Автор: Елизавета Драбкина

Пиротехники используют роботизированный комплекс "Superdroid Robots "Мастиф" для разведки и дистанционного разминирования на особо опасных участках на территории освобожденной Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС .

Робот-сапер проводит дистанционную разведку местности на наличие определенных видов боеприпасов. Его используют для того, чтобы сразу не отправлять саперов на опасные участки.

В Украине еще никто не использовал такого робота в работе с противопехотными минами.

"Пиротехники, которые работают на Балаклейщине, уже используют его в работе: сначала с помощью дронов обнаруживают растяжки, противотанковые и противопехотные мины, а затем привлекают подъезжающую к ВНП работу и изымает их", - сообщают в ГСЧС.

Напомним, в ОП показали меры по очистке Лимана от мин и остатков оккупантов после деоккупации города.

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ХарьковГСЧС