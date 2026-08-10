Роботы-собаки будут строить лунную базу: Китай раскрыл свои планы
Работы-собаки могут стать одними из главных помощников астронавтов на Луне. Китай планирует поручить им строительство базы, патрулирование территории, добычу ресурсов и другую рискованную деятельность.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Interesting Engineering.
Многофункциональные помощники: от добычи ресурсов до быта
Автономные роботизированные системы разрабатываются для выполнения тяжелой инженерной работы и ежедневных бытовых задач на поверхности Луны.
Что хотят доверить робособакам:
Исследование и геологию - разведку рельефа, сбор образцов лунного грунта (реголита) и картографирование местности.
Строительство и добыча - поиск и добыча водяного льда, минералов, а также подготовку местных материалов для возведения защитных сооружений.
Обслуживание лунной базы - патрулирование территории, мониторинг и регулирование системы вентиляции и температуры, уборка жилых блоков и уход за растениями.
Психологическая и физическая поддержка - работы смогут общаться с астронавтами, готовить еду и оказывать эмоциональную поддержку в условиях длительной изоляции от Земли.
Для полноценного функционирования таких аппаратов Китаю придется с нуля создать новую лунную систему навигации и связи, а также адаптировать алгоритмы искусственного интеллекта к уникальным условиям спутника Земли.
График освоения Луны и ближайшие миссии
Проект использования робособак является частью долгосрочной космической стратегии Пекина. Как выглядят цели Поднебесной:
Август 2026 - запуск миссии для добычи и анализа водяного льда на Южном полюсе Луны, что станет практической базой для обеспечения будущего поселения ресурсами.
2035 год - завершение строительства первой полноценной месячной базы ILRS и запуск новой спутниковой инфраструктуры.
2045 год - расширение лунного комплекса и вывод на орбиту Луны крупного орбитального исследовательского центра.