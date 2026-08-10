ua en ru
Пн, 10 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Роботы-собаки будут строить лунную базу: Китай раскрыл свои планы

19:12 10.08.2026 Пн
2 мин
Цель - помощь и психологическая поддержка для астронавтов
aimg Ольга Завада
Роботы-собаки будут строить лунную базу: Китай раскрыл свои планы Китай задействует робособак в лунных миссиях (фото: Pexels)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Работы-собаки могут стать одними из главных помощников астронавтов на Луне. Китай планирует поручить им строительство базы, патрулирование территории, добычу ресурсов и другую рискованную деятельность.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Interesting Engineering.

Многофункциональные помощники: от добычи ресурсов до быта

Автономные роботизированные системы разрабатываются для выполнения тяжелой инженерной работы и ежедневных бытовых задач на поверхности Луны.

Что хотят доверить робособакам:

Исследование и геологию - разведку рельефа, сбор образцов лунного грунта (реголита) и картографирование местности.

Строительство и добыча - поиск и добыча водяного льда, минералов, а также подготовку местных материалов для возведения защитных сооружений.

Обслуживание лунной базы - патрулирование территории, мониторинг и регулирование системы вентиляции и температуры, уборка жилых блоков и уход за растениями.

Психологическая и физическая поддержка - работы смогут общаться с астронавтами, готовить еду и оказывать эмоциональную поддержку в условиях длительной изоляции от Земли.

Для полноценного функционирования таких аппаратов Китаю придется с нуля создать новую лунную систему навигации и связи, а также адаптировать алгоритмы искусственного интеллекта к уникальным условиям спутника Земли.

Читайте больше: Астероид Апофис пролетит мимо Землю: это увидят миллиарды людей

График освоения Луны и ближайшие миссии

Проект использования робособак является частью долгосрочной космической стратегии Пекина. Как выглядят цели Поднебесной:

Август 2026 - запуск миссии для добычи и анализа водяного льда на Южном полюсе Луны, что станет практической базой для обеспечения будущего поселения ресурсами.

2035 год - завершение строительства первой полноценной месячной базы ILRS и запуск новой спутниковой инфраструктуры.

2045 год - расширение лунного комплекса и вывод на орбиту Луны крупного орбитального исследовательского центра.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
NASA Китай Ученые
Новости
На Киевщине готовят новые правила безопасности для АЗС
На Киевщине готовят новые правила безопасности для АЗС
Аналитика
"Москва пылала дважды": что стоит за рекордными ударами украинских дронов
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина "Москва пылала дважды": что стоит за рекордными ударами украинских дронов