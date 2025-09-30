Робопес допоміг рятувальникам знайти боєприпаси після обстрілу: у ДСНС показали фото

РБК-Україна писало про те, що у Харківській області внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета постраждав юнак. У Чугуївському районі в селі Слобожанське хлопець 16 років отримав поранення внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета, попередньо, патрона. Підліток отримав вибухове уламкове поранення. Він був госпіталізований до лікарні.

Онлайн-сертифікація саперів

Також в Україні почала діяти онлайн-сертифікація операторів протимінної діяльності. Майже всі етапи можна пройти дистанційно. Онлайн-сертифікація операторів протимінної діяльності буде доступна в застосунку "Дія".

На повне розмінування території України традиційними методами може знадобитися сотня років. Однак інноваційні технології допоможуть значно прискорити цей процес, вважають в ООН.