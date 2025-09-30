Робопес помог спасателям найти боеприпасы после обстрела: в ГСЧС показали фото

РБК-Украина писало о том, что в Харьковской области в результате детонации взрывоопасного предмета пострадал юноша. В Чугуевском районе в селе Слобожанское парень 16 лет получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета, предварительно, патрона. Подросток получил взрывное осколочное ранение. Он был госпитализирован в больницу.

Онлайн-сертификация саперов

Также в Украине начала действовать онлайн-сертификация операторов противоминной деятельности. Почти все этапы можно пройти дистанционно. Онлайн-сертификация операторов противоминной деятельности будет доступна в приложении "Дія".

На полное разминирование территории Украины традиционными методами может потребоваться сотня лет. Однако инновационные технологии помогут значительно ускорить этот процесс, считают в ООН.