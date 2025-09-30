ua en ru
Вт, 30 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Робопес допоміг рятувальникам знайти боєприпаси після обстрілу: у ДСНС показали фото

Київська область , Вівторок 30 вересня 2025 03:25
UA EN RU
Робопес допоміг рятувальникам знайти боєприпаси після обстрілу: у ДСНС показали фото Фото: робопес допомагає шукати боєприпаси (Telegram ДСНС України)
Автор: Марина Балабан

Елементи касетних боєприпасів знайшли рятувальники ДСНС на лісовому масиві на Київщині після чергового ворожого обстрілу. Для пошуку залучали робопса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України у Telegram.

Як повідомили у ДСНС, сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування спочатку провели розвідку.

Їм допомагав роботизований пес, оснащеного відеокамерою. Таким чином фахівці у режимі реального часу дистанційно виявили вибухонебезпечні предмети.

Робопес допоміг рятувальникам знайти боєприпаси після обстрілу: у ДСНС показали фотоФото ДСНС України

Сапери зібрали та знищили на спеціальному майданчику суббоєприпаси, що візуально нагадували металеві сфери.

"Не наближайтеся, не торкайтеся та не намагайтеся самостійно вилучати підозрілі металеві предмети. Якщо ви побачили щось подібне – негайно відійдіть на безпечну відстань і повідомте рятувальників за номером 101", - нагадали у відомстві.

РБК-Україна писало про те, що у Харківській області внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета постраждав юнак. У Чугуївському районі в селі Слобожанське хлопець 16 років отримав поранення внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета, попередньо, патрона. Підліток отримав вибухове уламкове поранення. Він був госпіталізований до лікарні.

Онлайн-сертифікація саперів

Також в Україні почала діяти онлайн-сертифікація операторів протимінної діяльності. Майже всі етапи можна пройти дистанційно. Онлайн-сертифікація операторів протимінної діяльності буде доступна в застосунку "Дія".

На повне розмінування території України традиційними методами може знадобитися сотня років. Однак інноваційні технології допоможуть значно прискорити цей процес, вважають в ООН.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНС
Новини
Росія атакує Україну "Шахедами": де фіксуються ворожі дрони
Росія атакує Україну "Шахедами": де фіксуються ворожі дрони
Аналітика
Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен