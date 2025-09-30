Робопес допоміг рятувальникам знайти боєприпаси після обстрілу: у ДСНС показали фото
Елементи касетних боєприпасів знайшли рятувальники ДСНС на лісовому масиві на Київщині після чергового ворожого обстрілу. Для пошуку залучали робопса.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України у Telegram.
Як повідомили у ДСНС, сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування спочатку провели розвідку.
Їм допомагав роботизований пес, оснащеного відеокамерою. Таким чином фахівці у режимі реального часу дистанційно виявили вибухонебезпечні предмети.
Фото ДСНС України
Сапери зібрали та знищили на спеціальному майданчику суббоєприпаси, що візуально нагадували металеві сфери.
"Не наближайтеся, не торкайтеся та не намагайтеся самостійно вилучати підозрілі металеві предмети. Якщо ви побачили щось подібне – негайно відійдіть на безпечну відстань і повідомте рятувальників за номером 101", - нагадали у відомстві.
РБК-Україна писало про те, що у Харківській області внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета постраждав юнак. У Чугуївському районі в селі Слобожанське хлопець 16 років отримав поранення внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета, попередньо, патрона. Підліток отримав вибухове уламкове поранення. Він був госпіталізований до лікарні.
Онлайн-сертифікація саперів
Також в Україні почала діяти онлайн-сертифікація операторів протимінної діяльності. Майже всі етапи можна пройти дистанційно. Онлайн-сертифікація операторів протимінної діяльності буде доступна в застосунку "Дія".
На повне розмінування території України традиційними методами може знадобитися сотня років. Однак інноваційні технології допоможуть значно прискорити цей процес, вважають в ООН.