Робопес допоміг рятувальникам знайти боєприпаси після обстрілу: у ДСНС показали фото

Елементи касетних боєприпасів знайшли рятувальники ДСНС на лісовому масиві на Київщині після чергового ворожого обстрілу. Для пошуку залучали робопса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України у Telegram .

"Не наближайтеся, не торкайтеся та не намагайтеся самостійно вилучати підозрілі металеві предмети. Якщо ви побачили щось подібне – негайно відійдіть на безпечну відстань і повідомте рятувальників за номером 101", - нагадали у відомстві.

Фото ДСНС України Сапери зібрали та знищили на спеціальному майданчику суббоєприпаси, що візуально нагадували металеві сфери.

Їм допомагав роботизований пес, оснащеного відеокамерою. Таким чином фахівці у режимі реального часу дистанційно виявили вибухонебезпечні предмети.

Як повідомили у ДСНС, сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування спочатку провели розвідку.

РБК-Україна писало про те, що у Харківській області внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета постраждав юнак. У Чугуївському районі в селі Слобожанське хлопець 16 років отримав поранення внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета, попередньо, патрона. Підліток отримав вибухове уламкове поранення. Він був госпіталізований до лікарні.

Онлайн-сертифікація саперів

Також в Україні почала діяти онлайн-сертифікація операторів протимінної діяльності. Майже всі етапи можна пройти дистанційно. Онлайн-сертифікація операторів протимінної діяльності буде доступна в застосунку "Дія".

На повне розмінування території України традиційними методами може знадобитися сотня років. Однак інноваційні технології допоможуть значно прискорити цей процес, вважають в ООН.