Робопес помог спасателям найти боеприпасы после обстрела: в ГСЧС показали фото

Киевская область, Вторник 30 сентября 2025 03:25
UA EN RU
Робопес помог спасателям найти боеприпасы после обстрела: в ГСЧС показали фото Фото: робопес помогает искать боеприпасы (Telegram ГСЧС Украины)
Автор: Марина Балабан

Элементы кассетных боеприпасов нашли спасатели ГСЧС на лесном массиве в Киевской области после очередного вражеского обстрела. Для поиска привлекали робопса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Telegram.

Как сообщили в ГСЧС, саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования сначала провели разведку.

Им помогал роботизированный пес, оснащенного видеокамерой. Таким образом специалисты в режиме реального времени дистанционно обнаружили взрывоопасные предметы.

Робопес помог спасателям найти боеприпасы после обстрела: в ГСЧС показали фотоФото ГСЧС Украины

Саперы собрали и уничтожили на специальной площадке суббоеприпасы, которые визуально напоминали металлические сферы.

"Не приближайтесь, не прикасайтесь и не пытайтесь самостоятельно изымать подозрительные металлические предметы. Если вы увидели что-то подобное - немедленно отойдите на безопасное расстояние и сообщите спасателям по номеру 101", - напомнили в ведомстве.

РБК-Украина писало о том, что в Харьковской области в результате детонации взрывоопасного предмета пострадал юноша. В Чугуевском районе в селе Слобожанское парень 16 лет получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета, предварительно, патрона. Подросток получил взрывное осколочное ранение. Он был госпитализирован в больницу.

Онлайн-сертификация саперов

Также в Украине начала действовать онлайн-сертификация операторов противоминной деятельности. Почти все этапы можно пройти дистанционно. Онлайн-сертификация операторов противоминной деятельности будет доступна в приложении "Дія".

На полное разминирование территории Украины традиционными методами может потребоваться сотня лет. Однако инновационные технологии помогут значительно ускорить этот процесс, считают в ООН.

