Roboneers оновила зв'язок для НРК: якими роботами поповнилося військо

Українська компанія Roboneers розширила можливості зв'язку своїх наземних роботизованих комплексів "Рись Pro" та "Рись+", додавши Wi-Fi-канал для ділянок, де не працюють традиційні LTE і Starlink. Також виробник завершив кодифікацію бойового модуля "Шабля К2" та спільно з німецькою ARX Robotics передав 30 комплексів "Рись Pro" підрозділу CODE 9.2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ARX Robotics та Roboneers.

Новий канал зв'язку та "темна" логістика

Компанія додала Wi-Fi-зв'язок до двох моделей НРК - "Рись Pro" та "Рись+". Оновлення впровадили на запит військових, які працюють на ділянках, де традиційні канали зв'язку не ловлять сигнал: якщо LTE чи Starlink недоступні, оператор тепер може підключитися до комплексу через ретранслятор і керувати ним по Wi-Fi.

Для цього платформи отримали нові антени, а радіус дії нового каналу становить до 60 метрів. Wi-Fi доповнює вже наявні типи зв'язку обох платформ - цифрову MESH-мережу, Starlink та LTE.

Крім того, "Рись+" отримала червоний прожектор, який має полегшити обслуговування машини у темну пору доби, не демаскуючи позицію так, як це робить біле світло. Цю платформу Roboneers представила у квітні: вона розрахована на логістику й евакуацію, має запас ходу до 80 км і здатна виконувати місії радіусом до 40 км в один бік без проміжної підзарядки.

У травні компанія також збільшила запас ходу "Рись Pro" до 40 км. Окремо Roboneers завершила кодифікацію дистанційно керованого бойового модуля "Шабля К2" - турель отримала дозвіл на офіційне постачання Силам оборони.

Модуль обладнаний двома спареними автоматами АК-74 з можливістю ведення вогню як з обох стволів одночасно, так і з кожного окремо, працює через кабель або Starlink і живиться від вбудованого джерела, зовнішнього акумулятора чи безпосередньо від НРК. Ця версія оснащена трьома камерами - ширококутною денною для розвідки, вузькокутною денною для прицільної стрільби та тепловізійною для роботи вночі.

30 "Рись Pro" передали штурмовому полку CODE 9.2

Roboneers спільно з німецькою ARX Robotics передали 475-му окремому штурмовому полку CODE 9.2 30 комплексів "Рись Pro" - без Wi-Fi, але з цифровою MESH-мережею. Це черговий етап партнерства двох компаній, які планують спільне виробництво НРК для Сил оборони України в межах ініціативи Build with Ukraine.

Підрозділ застосовуватиме платформи одразу під кілька типів завдань - логістику, евакуацію та доставку вантажів, що дасть змогу комплексно планувати сценарії використання під різні місії всередині одного полку, а не під одну окрему задачу.

Президент Roboneers Антон Скрипник зазначив, що завдяки одночасному застосуванню такої кількості комплексів під різні завдання компанії бачать, де "Рись Pro" закриває потреби військових, а де ще є простір для доопрацювання.

CFO та співзасновник ARX Robotics Максиміліан Від додав, що для створення дійсно ефективних у бойових умовах систем недостатньо лише інженерної досконалості - потрібна робота пліч-о-пліч із підрозділами, які на них покладаються. Військові CODE 9.2 наголосили, що кожна місія, яку вони передають наземному роботу, - це місія, де бійці не ризикують життям.