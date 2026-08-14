Roboneers обновила связь для НРК: какими роботами пополнилось войско

Украинская компания Roboneers расширила возможности связи своих наземных роботизированных комплексов "Рысь Pro" и "Рысь+", добавив Wi-Fi-канал для участков, где не работают традиционные LTE и Starlink. Также производитель завершил кодификацию боевого модуля "Шабля К2" и совместно с немецким ARX Robotics передал 30 комплексов "Рысь Pro" подразделения CODE 9.2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ARX Robotics и Roboneers.

Новый канал связи и "темная" логистика

Компания добавила Wi-Fi-связь двум моделям НРК - "Рысь Pro" и "Рысь+". Обновления внедрили по запросу военных, работающих на участках, где традиционные каналы связи не ловят сигнал: если LTE или Starlink недоступны, оператор теперь может подключиться к комплексу через ретранслятор и управлять им по Wi-Fi.

Для этого платформы получили новые антенны, а радиус действия нового канала составляет до 60 метров. Wi-Fi дополняет уже существующие типы связи обеих платформ – цифровую MESH-сеть, Starlink и LTE.

Кроме того, "Рысь+" получила красный прожектор, который должен облегчить обслуживание машины в темное время суток, не демаскируя позицию так, как это делает белый свет. Эта платформа Roboneers представила в апреле: она рассчитана на логистику и эвакуацию, имеет запас хода до 80 км и способна выполнять миссии радиусом до 40 км в одну сторону без промежуточной подзарядки.

В мае компания также увеличила запас хода "Рысь Pro" до 40 км. Отдельно Roboneers завершила кодификацию дистанционно управляемого боевого модуля "Сабля К2" - турель получила разрешение на официальные поставки Силам обороны.

Модуль оборудован двумя спаренными автоматами АК-74 с возможностью ведения огня как из обоих стволов одновременно, так и по каждому отдельно, работает через кабель или Starlink и питается от встроенного источника, внешнего аккумулятора или непосредственно от НРК. Эта версия оснащена тремя камерами - широкоугольной дневной для разведки, узкоугольной дневной для прицельной стрельбы и тепловизионной для работы ночью.

30 "Рысь Pro" передали штурмовому полку CODE 9.2

Roboneers совместно с немецкой ARX Robotics передали 475-му отдельному штурмовому полку CODE 9.2 30 комплексов "Рысь Pro" - без Wi-Fi, но с цифровой MESH-сетью. Это очередной этап партнерства двух компаний, планирующих совместное производство НРК для Сил обороны Украины в рамках инициативы Build with Ukraine.

Подразделение будет применять платформы под несколько типов задач - логистику, эвакуацию и доставку грузов, что позволит комплексно планировать сценарии использования под различные миссии внутри одного полка, а не под одну отдельную задачу.

Президент Roboneers Антон Скрыпник отметил, что благодаря одновременному применению такого количества комплексов под разные задачи компании видят, где "Рысь Pro" закрывает потребности военных, а где еще есть пространство для доработки.

CFO и соучредитель ARX Robotics Максимилиан От добавил, что для создания действительно эффективных в боевых условиях систем недостаточно только инженерного совершенства - нужна работа бок о бок с подразделениями, которые на них возлагаются. Военные CODE 9.2 подчеркнули, что каждая миссия, которую они передают наземному роботу, – это миссия, где бойцы не рискуют жизнью.