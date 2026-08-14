"Мадяр" заявив про ураження сотень російських енерговузлів (відео)
У період із 1 до 13 серпня Сили безпілотних систем України завдали потужних ударів по 240 енерговузлах російських загарбників.
Про це заявив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.
Операція "Кримський рубильник off" набирає обертів
За словами "Мадяра", його бійці активно знеструмлюють стаціонарні радари та інші елементи ППО РФ.
Саме це даж можливість порушити систему захисту неба та прокласти шлях для нових ударів Сил оборони України.
"Окупаційний нуар: +29 енерговузлів на Півдні ТОТ відвідано Птахом СБС у межах операції "Кримський рубильник off", - оголосив "Мадяр" нові результати роботи своїх воїнів.
Командувач СБС також опублікував список останніх уражених цілей ворога:
- Балаклавська ТЕС, нп Севастополь, АР Крим;
- Електропідстанція ПС 150 кВ "Більмак", нп Кам'янка, Запорізька область;
- Електропідстанція ПС 150 кВ "Бердянська", нп Бердянськ, Запорізька область;
- Електропідстанція ПС 110 кВ "ГПП", нп Бердянськ, Запорізька область;
- Електропідстанція ПС 110 кВ "ГПП" (повторно), нп Бердянськ, Запорізька область;
- Електропідстанція ПС 150 кВ "Приморська", нп Приморськ, Запорізька область;
- Електропідстанція ПС 150 кВ "Чернігівка", нп Чернігівка, Запорізька область;
- Електропідстанція ПС 150 кВ "Ботієвська", нп Приморський Посад, Запорізька область;
- Електропідстанція ПС 150 кВ "Морська", нп Бердянськ, Запорізька область;
- Електропідстанція ПС 150 кВ "Бердянська" (повторно), нп Бердянськ, Запорізька область;
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Місто-3", нп Маріуполь, Донецька область;
- Електропідстанція ПС 110 кВ "НС-2", нп Маріуполь, Донецька область;
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Ілліч", нп Маріуполь, Донецька область;
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Володарська", нп Микільське, Донецька область;
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Факел", нп Бердянськ, Запорізька область;
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Лазурна", нп Бердянськ, Запорізька область;
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Місто-6", нп Маріуполь, Донецька область;
- Електропідстанція ПС 150 кВ "Андріївка", нп Андріївка, Запорізька область;
- Електропідстанція ПС 150 кВ "Андріївка", нп Андріївка, Запорізька область;
- Електропідстанція, нп Сватове, Луганська область;
- Електропідстанція, нп Михайлівка, Луганська область;
- Електропідстанція, нп Лозівський, Луганська область;
- Електропідстанція, нп Вінницьке, Донецька область;
- Електропідстанція, нп Рівнопіль, Донецька область;
- Електропідстанція, нп Бердянськ, Запорізька область;
- Електропідстанція, нп Широкине, Донецька область;
- Електропідстанція, нп Сокологірне, Запорізька область;
- Електропідстанція, нп Арапівка, Луганська область;
- Газорозподільна станція ГРС-1 "Маріуполь", нп Маріуполь, Донецька область.
До речі, нещодавно "Мадяр" попереджував, що Росія планує випускати по Україні 200 ракет за одну атаку.
Також згодом він детально пояснив свої слова про залп із сотень ракет.