"Мадяр" заявив про ураження сотень російських енерговузлів (відео)

Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У період із 1 до 13 серпня Сили безпілотних систем України завдали потужних ударів по 240 енерговузлах російських загарбників.

Про це заявив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.