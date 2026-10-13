"Роблю все, щоб місто функціонувало": Кличко відповів на закиди про зрив опалювального сезону

Закиди не мають підстав

За словами Віталія Кличка, інформаційні закиди щодо опалювального сезону не мають під собою підстав та поширюються ресурсами, пов’язаними з центральною владою.

"Зараз лунають безпідставні звинувачення у зриві опалювального сезону, який ще не почався. І розганяються ресурсами, які пов’язані з центральною владою. Це намагання знищити місцеве самоврядування. Усунути мене і призначити когось згори", - заявив Віталій Кличко.

"Я роблю в надскладних умовах усе можливе"

Він підкреслив, що в Україні вже близько 300 очільників міст були усунуті з посад за надуманими приводами, і зараз подібні спроби відбуваються стосовно столиці.

Читайте також: Київ втрачає енергетичні можливості через удари РФ, а кошти громад заблоковані, - експерт

"Люди обрали мене, і я працюю, роблю в надскладних умовах усе можливе, щоб виправдати довіру киян, щоб місто функціонувало в ситуації постійних нищівних атак ворога", - зазначив мер.