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"Роблю все, щоб місто функціонувало": Кличко відповів на закиди про зрив опалювального сезону

17:17 13.10.2026 Вт
2 хв
aimg Анна Шиканова
Мер Києва Віталій Кличко (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Безпідставні звинувачення на адресу київської влади у зриві опалювального сезону — це чергова спроба знищити місцеве самоврядування у Києві. На цьому наголосив мер столиці Віталій Кличко після інспектування одного з об'єктів критичної інфраструктури.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Кличка в Telegram-каналі.

Закиди не мають підстав

За словами Віталія Кличка, інформаційні закиди щодо опалювального сезону не мають під собою підстав та поширюються ресурсами, пов’язаними з центральною владою.

"Зараз лунають безпідставні звинувачення у зриві опалювального сезону, який ще не почався. І розганяються ресурсами, які пов’язані з центральною владою. Це намагання знищити місцеве самоврядування. Усунути мене і призначити когось згори", - заявив Віталій Кличко.

"Я роблю в надскладних умовах усе можливе"

Він підкреслив, що в Україні вже близько 300 очільників міст були усунуті з посад за надуманими приводами, і зараз подібні спроби відбуваються стосовно столиці.

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"Люди обрали мене, і я працюю, роблю в надскладних умовах усе можливе, щоб виправдати довіру киян, щоб місто функціонувало в ситуації постійних нищівних атак ворога", - зазначив мер.

Раніше також стало відомо, що через брак коштів у державному бюджеті уряд та Казначейство заблокували рахунки місцевих громад, через що вони впродовж місяця не мали змоги використовувати кошти на підготовку до зимового періоду.

Нещодавно у КМДА повідомили, що центральна влада частково розморозила гроші на казначейських рахунках Києва і це дозволить столиці продовжити підготовку до зими.

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КиївВіталий КличкоОпалювальный сезон