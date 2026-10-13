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"Делаю все, чтобы город функционировал": Кличко ответил на упреки о срыве отопительного сезона

17:17 13.10.2026 Вт
2 мин
aimg Анна Шиканова
Мэр Киева Виталий Кличко (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Безосновательные обвинения в адрес киевских властей в срыве отопительного сезона — это очередная попытка уничтожить местное самоуправление в Киеве. Это подчеркнул мэр столицы Виталий Кличко после инспектирования одного из объектов критической инфраструктуры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Кличко в Telegram-канале.

Упреки не имеют оснований

По словам Виталия Кличко, информационные упреки в отопительном сезоне не имеют под собой оснований и распространяются ресурсами, связанными с центральной властью.

"Сейчас раздаются безосновательные обвинения в срыве еще не начавшегося отопительного сезона. И разгоняются ресурсами, связанными с центральной властью. Это попытка уничтожить местное самоуправление. Устранить меня и назначить кого-то сверху", - заявил Виталий Кличко.

"Я делаю в сверхсложных условиях все возможное"

Он подчеркнул, что в Украине уже около 300 глав городов были устранены с должностей по надуманным поводам, и сейчас подобные попытки предпринимаются в отношении столицы.

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"Люди избрали меня, и я работаю, делаю в сверхсложных условиях все возможное, чтобы оправдать доверие киевлян, чтобы город функционировал в ситуации постоянных сокрушительных атак врага", - отметил мэр.

Ранее также стало известно, что из-за нехватки средств в государственном бюджете правительство и Казначейство заблокировали счета местных громад, из-за чего они в течение месяца не имели возможности использовать средства для подготовки к зимнему периоду.

Недавно в КГГА сообщили, что центральные власти частично разморозили деньги на казначейских счетах Киева и это позволит столице продолжить подготовку к зиме.

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КиевВиталий КличкоОтопительный сезон