Підготовка Києва до зими відновиться: уряд частково розблокував гроші міста
Центральна влада частково розморозила гроші на казначейських рахунках Києва. І це дозволить місту продовжити підготовку до зими інженерних мереж.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення КМДА.
Зазначається, що держава розблокувала платежі за окремими проєктами Плану енергостійкості Києва.
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"Це надзвичайно важливий крок. Адже замороження платежів негативно вплинуло на темпи виконання критично важливих інфраструктурних проєктів, які мали бути завершені до кінця року", - йдеться у повідомленні КМДА.
Насамперед, мова йде про резервне теплопостачання, будівництво когенераційних станцій, безперебійне живлення об’єктів водопровідного господарства.
В мерії також зазначили, що через блокування урядом коштів місцевих громад були призупинені низка проєктів з підготовки Києва до зими.
Зокрема, на етапі активної реалізації були призупинені проєкти, пов’язані з транспортуванням обладнання, яке виробляється за кордоном.
Раніше повідомлялося, що у план стійкості Києва закладено будівництво за кошти міського бюждету 1600 МВт резервного теплопостачання та 40 МВт резервного живлення для об’єктів водоканалу. Як уточнили в КМДА, це десятки об’єктів у столиці.