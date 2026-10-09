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Підготовка Києва до зими відновиться: уряд частково розблокував гроші міста

16:48 09.10.2026 Пт
1 хв
aimg Анна Шиканова
Підготовка Києва до зими відновиться: уряд частково розблокував гроші міста Київ відновлює підготовку до зими (фото: КМДА)
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Центральна влада частково розморозила гроші на казначейських рахунках Києва. І це дозволить місту продовжити підготовку до зими інженерних мереж.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення КМДА.

Зазначається, що держава розблокувала платежі за окремими проєктами Плану енергостійкості Києва.

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"Це надзвичайно важливий крок. Адже замороження платежів негативно вплинуло на темпи виконання критично важливих інфраструктурних проєктів, які мали бути завершені до кінця року", - йдеться у повідомленні КМДА.

Насамперед, мова йде про резервне теплопостачання, будівництво когенераційних станцій, безперебійне живлення об’єктів водопровідного господарства.

В мерії також зазначили, що через блокування урядом коштів місцевих громад були призупинені низка проєктів з підготовки Києва до зими.

Зокрема, на етапі активної реалізації були призупинені проєкти, пов’язані з транспортуванням обладнання, яке виробляється за кордоном.

Раніше повідомлялося, що у план стійкості Києва закладено будівництво за кошти міського бюждету 1600 МВт резервного теплопостачання та 40 МВт резервного живлення для об’єктів водоканалу. Як уточнили в КМДА, це десятки об’єктів у столиці.

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