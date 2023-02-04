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Робитимуть те, що і завжди. Подоляк про очікування від РФ на річницю вторгнення

Фото: радник Офісу президента Михайло Подоляк (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

На річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого не варто очікувати від РФ чогось "великого і потужного".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю радника Офісу президента Михайла Подоляка Василю Голованову.

За його словами, 24 лютого від Росії не варто очікувати якихось дій, які б вони не вчиняли постійно.

"Те, що й завжди (очікувати, - ред.). Якісь прояви своєї нелюдяності, геноцидної поведінки. Вони будуть робити те, що й завжди роблять. Я б не очікував чогось великого і потужного з боку РФ", - заявив він.

Нагадаємо, що війська Росії можуть розпочати наступ на сході та півдні до річниці вторгнення в Україну.

Водночас, Євросоюз хоче запровадити нові санкції проти Росії у річницю російського вторгнення в Україну.

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