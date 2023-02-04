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Будут делать то, что и всегда. Подоляк об ожиданиях от РФ на годовщину вторжения

Фото: советник Офиса президента Михаил Подоляк (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Годовщину полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля не стоит ожидать от РФ чего-то "большого и мощного".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника Офиса президента Михаила Подоляка Василию Голованову.

По его словам, 24 февраля от России не стоит ожидать каких-либо действий, которые бы они не предпринимали постоянно.

"То, что и всегда (ожидать, - ред.). Какие-то проявления своей бесчеловечности, геноцидного поведения. Они будут делать то, что и всегда делают. Я бы не ожидал чего-то великого и мощного со стороны РФ", - заявил он.

Напомним, что войска России могут начать наступление на востоке и юге к годовщине вторжения в Украину.

В то же время Евросоюз хочет ввести новые санкции против России в годовщину российского вторжения в Украину.

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