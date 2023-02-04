Будут делать то, что и всегда. Подоляк об ожиданиях от РФ на годовщину вторжения

Годовщину полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля не стоит ожидать от РФ чего-то "большого и мощного".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника Офиса президента Михаила Подоляка Василию Голованову.

По его словам, 24 февраля от России не стоит ожидать каких-либо действий, которые бы они не предпринимали постоянно.

"То, что и всегда (ожидать, - ред.). Какие-то проявления своей бесчеловечности, геноцидного поведения. Они будут делать то, что и всегда делают. Я бы не ожидал чего-то великого и мощного со стороны РФ", - заявил он.