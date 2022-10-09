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Не робіть ставок на РФ. У Зеленського розповіли про справжню "міць" країни-агресора

Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія не може самостійно здобути перемогу над Україною, тому намагається змусити Білорусь відкрито вступити у війну, а також налагоджує постачання дронів з Ірану та озброєння з Китаю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

Так, Подоляк описав реальну "міць" держави-агресора:

  1. РФ оголошує "часткову" мобілізацію через втрату регулярної армії.
  2. Мобілізує злочинців у в'язницях.
  3. "Клянчить" дрони в Ірану та зброю у КНДР.
  4. Хоче втягнути Білорусь у війну.
  5. Погрожує ядерною зброєю неядерній країні.

"Не робіть ставок на РФ - вона приречена на програш", - додає радник голови ОП.

Зазначимо, українська розвідка повідомляла, що Росія намагається змусити Білорусь відкрито розв'язати війну проти України.

Як повідомлялося раніше, мобілізація у віддалених регіонах Росії відбувається методом облав.

Також нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні до росіян пригрозив країнам Заходу застосувати ядерну зброю, зазначивши, що його заява нібито "не є блефом".

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