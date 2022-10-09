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Не делайте ставок на РФ. У Зеленского рассказали о настоящей "мощи" страны-агрессора

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия не может самостоятельно победить Украину, поэтому пытается заставить Беларусь открыто вступить в войну, а также налаживает поставки дронов из Ирана и вооружения из Китая.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Так, Подоляк описал реальную "мощь" государства-агрессора:

  1. РФ объявляет "частичную" мобилизацию из-за потери регулярной армии.
  2. Мобилизует преступников в тюрьмах.
  3. "Клянчит" дроны в Иране и оружие в КНДР.
  4. Хочет втянуть Беларусь в войну.
  5. Угрожает ядерным оружием неядерной стране.

"Не делайте ставок на РФ - она обречена на проигрыш", - добавляет советник главы ОП.

Отметим, украинская разведка сообщала, что Россия пытается заставить Беларусь открыто развязать войну против Украины.

Как сообщалось ранее, мобилизация в отдаленных регионах России происходит методом облав.

Также напомним, что президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам пригрозил странам Запада применить ядерное оружие, отметив, что его заявление якобы "не является блефом".

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Ирина ПодолякРоссийская ФедерацияВойна России против Украины