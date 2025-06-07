"Робить помилку": Венс про сварку Маска з Трампом і можливе повернення

"Я завжди буду лояльний до президента і сподіваюся, що врешті-решт Ілон повернеться в лоно суспільства. Може, зараз це неможливо, тому що він став таким ядерним, але я сподіваюся, що це можливо", - сказав Венс у подкасті, опублікованому в суботу.

Він також додав, що Трамп не вважає, що йому потрібно вступати в "кровну ворожнечу з Маском".

"І я насправді думаю, що якби Ілон трохи заспокоївся, все було б добре", - резюмував він.

Що передувало

Bloomberg зазначає, що Ілон Маск допоміг обрати Трампа і Венса 2024 року, після чого обійняв посаду голови Департаменту ефективності державного управління (DOGE). Однак минулого тижня пішов із цієї посади.

Говорячи про самий політичний альянс Трампа і Маска, він звалився в четвер після того, як мільярдер розкритикував законопроєкт про податки і витрати, підписаний президентом. Незабаром обидва обмінялися звинуваченнями і критикою в соцмережах, "приголомшивши спостерігачів у Вашингтоні і на Волл-стріт".

Водночас Венс опублікував у Х пост на підтримку Трампа, заявивши, що він "гордий стояти поруч із президентом" і похвалив його за те, що він "зробив більше, ніж будь-хто у своєму житті, щоб заслужити довіру, яку він очолює". Але сьогоднішнє інтерв'ю стало першим прямим коментарем Венса на адресу Маска з моменту початку сварки.

За словами людини, знайомої із ситуацією, Трамп закликав Венса дипломатично висловитися про Маска до появи в подкасті.