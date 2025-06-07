"Совершает ошибку": Вэнс о ссоре Маска с Трампом и возможном возвращении

"Я всегда буду лоялен президенту и надеюсь, что в конце концов Илон вернется в лоно общества. Может, сейчас это невозможно, потому что он стал таким ядерным, но я надеюсь, что это возможно", - сказал Вэнс в подкасте, опубликованном в субботу.

Он также добавил, что Трамп не считает, что ему нужно вступать в "кровную вражду с Маском".

"И я на самом деле думаю, что если бы Илон немного успокоился, все было бы хорошо", - резюмировал он.

Что предшествовало

Bloomberg отмечает, что Маск помог избрать Трампа и Вэнса в 2024 году, после чего занял пост главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE). Однако на прошлой неделе ушел с этой должности.

Говоря о самом политическом альянсе Трампа и Маска, он рухнул в четверг после того, как миллиардер раскритиковал законопроект о налогах и расходах, подписанный президентом. Вскоре оба обменялись обвинениями и критикой в соцсетях, "ошеломив наблюдателей в Вашингтоне и на Уолл-стрит".

В то же время Вэнс опубликовал в Х пост в поддержку Трампа, заявив, что он "горд стоять рядом с президентом" и похвалил его за то, что он "сделал больше, чем кто либо в своей жизни, чтобы заслужить доверие, которое он возглавляет". Но сегодняшнее интервью стало первым прямым комментарием Вэнса в адрес Маска с момента начала ссоры.

По словам человека, знакомого с ситуацией, Трамп призвал Вэнса дипломатично высказаться о Маске до появления в подкасте.