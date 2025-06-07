"Совершает ошибку": Вэнс о ссоре Маска с Трампом и возможном возвращении

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Илон Маск совершает "огромную ошибку", враждуя с президентом Дональдом Трампом. Он также надеется, что миллиардер вернется в строй после ссоры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Я всегда буду лоялен президенту и надеюсь, что в конце концов Илон вернется в лоно общества. Может, сейчас это невозможно, потому что он стал таким ядерным, но я надеюсь, что это возможно", - сказал Вэнс в подкасте, опубликованном в субботу.
Он также добавил, что Трамп не считает, что ему нужно вступать в "кровную вражду с Маском".
"И я на самом деле думаю, что если бы Илон немного успокоился, все было бы хорошо", - резюмировал он.
Bloomberg отмечает, что Маск помог избрать Трампа и Вэнса в 2024 году, после чего занял пост главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE). Однако на прошлой неделе ушел с этой должности.
Говоря о самом политическом альянсе Трампа и Маска, он рухнул в четверг после того, как миллиардер раскритиковал законопроект о налогах и расходах, подписанный президентом. Вскоре оба обменялись обвинениями и критикой в соцсетях, "ошеломив наблюдателей в Вашингтоне и на Уолл-стрит".
В то же время Вэнс опубликовал в Х пост в поддержку Трампа, заявив, что он "горд стоять рядом с президентом" и похвалил его за то, что он "сделал больше, чем кто либо в своей жизни, чтобы заслужить доверие, которое он возглавляет". Но сегодняшнее интервью стало первым прямым комментарием Вэнса в адрес Маска с момента начала ссоры.
По словам человека, знакомого с ситуацией, Трамп призвал Вэнса дипломатично высказаться о Маске до появления в подкасте.
Напомним, помимо взаимных обвинений, президент США Дональд Трамп решил распрощаться с красным автомобилем Tesla, который купил всего несколько месяцев назад. По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, как писало CNN, авто могут продать или, возможно, подарить.
Также мы сообщали, что Маск на днях написал, что Трамп якобы фигурирует в "файлах Эпштейна", которого обвиняли в педофилии и организации проституции. Однако сегодня стало известно, что миллиардер удалил этот пост.
Еще больше деталей о публичной вражде Маска и Трампа - читайте в материале РБК-Украина.
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