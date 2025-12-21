ua en ru
Робіть, як із Венесуелою: Грем закликав Трампа захоплювати кораблі з російською нафтою

Неділя 21 грудня 2025 22:00
UA EN RU
Робіть, як із Венесуелою: Грем закликав Трампа захоплювати кораблі з російською нафтою Фото: Ліндсі Грем (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав президента США Дональда Трампа захоплювати кораблі з нафтою з РФ, якщо глава Кремля Володимир Путін відмовиться від переговорів щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для NBC News.

Коментар сенатора прозвучав на тлі того, як США влаштували блокаду для Венесуели і вже не перший день захоплюють підсанкційні кораблі з нафтою.

Крім цього, Грем очікує на підтримку Трампом законопроекту про тарифи за купівлю російської нафти, а також визнання Росії державою спонсором тероризму.

"Якщо він (Путін - ред.) цього разу скаже "ні", ось що, я сподіваюся, зробить президент Трамп. Підпише мій законопроєкт, у якого 85 співавторів, і введе тарифи проти таких країн, як Китай, які купують дешеву російську нафту. Визнає Росію державою - спонсором тероризму за викрадення 20 000 українських дітей. І, що найважливіше, буде вилучати судна, що перевозять санкціоновану російську нафту, так само як робиться це у Венесуелі", - сказав Грем.

Крім цього, сенатор висловився про необхідність передати Україні крилаті ракети Tomahawk, щоб вдарити по військових заводах РФ, які виробляють ракети і дрони.

Грем також підтримав укладення мирної угоди, яка не дасть змоги Росії вторгнутися знову. Він вважає, що цього можна досягти шляхом розміщення західних військ на території України, і надавши країні реальні гарантії безпеки.

Мирний план США і заходи проти РФ

Нагадаємо, що Україна, США та Європа вже впродовж місяця доопрацьовують американський мирний план по завершенню війни, щоб він був справедливим, а не лише на користь РФ.

Паралельно США контактують і з Росією, щоб сформувати згоду кожної зі сторін з усіх питань. Але чи погодиться Росія на доопрацювання, розроблені українською, американською та європейською сторонами, - поки що невідомо.

Щодо Грема, влітку сенатор підготував законопроєкт Sanctioning Russia Act of 2025, який передбачає наймасштабніші санкції проти Росії з початку війни. Зокрема, документ пропонує встановити 500-відсоткові тарифи на всі товари російського походження та аналогічні мита для країн, які продовжують закуповувати у РФ нафту, газ, ворог і нафтопродукти.

Наприкінці листопада Reuters писало, що Трамп готовий підписати законопроєкт, але за умови, що збереже за собою право ухвалювати остаточне рішення щодо цих заходів.

Крім того, у вересні Axios написало, що низка сенаторів, включно з Гремом, розробили законопроєкт про визнання Росії та Білорусі державами-спонсорами тероризму, якщо ті не повернуть викрадених українських дітей у період війни.

