Роблять висновки з війни в Україні. У Британії збільшать витрати на армію та боєприпаси

Уряд Великої Британії оголосив про виділення додаткових 2,5 мільярда фунтів для поповнення армійських запасів та боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як заявили у Міноборони Великобританії кошти буде інвестовано в армійські запаси і боєприпаси "для підвищення боєготовності". Це пов'язано зі зробленими висновками по війні в Україні.

Окрім цього у країні планується створити "глобальні сили реагування", які об'єднають військовослужбовців і спиратимуться на "можливості з усіх сфер". У Міністерстві вважають, що Росія становить загрозу для європейської безпеки.

"Ми повинні адаптуватися і модернізуватися, щоб відповісти на загрози, з якими ми стикаємося, враховуючи уроки неспровокованого вторгнення президента Путіна в Україну", - заявив міністр оборони Британії Бен Воллес.

Відставка Уоллеса

Видання The Times з посиланням на джерела в британському уряді повідомляло, що Воллес може піти з посади вже цієї осені.

Пізніше сам Воллес підтвердив, що піде з посади міністра оборони Великобританії. Він додав, що не виставлятиме свою кандидатуру на наступних загальних виборах.

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