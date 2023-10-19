Робили ремонт командиру, а не воювали. ДБР виявило "взаємовигідну" угоду військових на Буковині

ДБР повідомило про підозру командиру однієї із військових частин у Чернівецькій області, який доручив підлеглим сержанту та солдату замість оборони країни зробити капітальний ремонт у власному будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР .

Повідомляється, що більшість особового складу батальйону наразі виконує бойові завдання на Сході країни. Проте фігуранти домовилися між собою про "взаємовигідну" угоду. Замість захисту країни двоє підлеглих командира залишилися на Буковині, щоб робити ремонт у його приватному будинку.

Начальник оформлював нібито присутність військових на передових позиціях та забезпечував їм повну виплату грошового забезпечення, включно із доплатами за участь у бойових діях по 100 тисяч гривень кожному в місяць протягом понад 9 місяців.

Правоохоронці провели низку обшуків, вилучили документацію та затримали двох "ремонтників".

Командир військової частини підозрюється у перевищенні влади, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України), сержант та солдат - в ухиленні від військової служби в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України).

Командиру загрожує до 12 років позбавлення волі, сержанту та солдату - до 10 років позбавлення волі.