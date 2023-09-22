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Посадовець військової частини призначив півмільйонну доплату донці колеги і отримав підозру

Рівненська область, П'ятниця 22 вересня 2023 15:59
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Посадовець військової частини призначив півмільйонну доплату донці колеги і отримав підозру Фото: ДБР повідомило про підозру посадовцю військової частини Рівненської області (/dbr.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Посадовцю військової частини Рівненської області повідомили про підозру. Він протиправно призначив півмільйону доплату доньці свого колеги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державного бюро розслідування.

За даними бюро, встановлено, що обіймаючи посаду тимчасово виконуючого обов’язки командира військової частини, фігурант підписував документи для видачі грошового забезпечення військовослужбовиці, яка 11 місяців не приходила на службу та не виконувала свої посадові обов’язки.

Таким чином, їй було нараховано понад 500 тисяч гривень. Сама військовослужбовиця є донькою іншого заступника командира частини.

Посадовець підозрюється в недбалому ставленні до служби, що спричинило істотну шкоду, вчинену в умовах воєнного стану.

В разі доведення вини підозрюваного, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Що буде з військовослужбовицею

В ДБР повідомили, що наразі також вирішується питання щодо повідомлення про підозру військовослужбовиці, яка ухилилася від служби та продовжувала отримувати виплати.

Корупція в Україні

Нагадаємо, вчора слідчі Державного бюро розслідувань оголосили про підозру підприємцю з Львівської області. Він привласнив кошти оборонного заводу.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці також викрили масштабну схему ухилення від призову до армії. У рамках справи було проведено майже сотню обшуків у військкоматах 11 областей України.

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ДБР ТЦК
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