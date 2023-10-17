Ходили на фітнес та СПА, але не на роботу. Двоє військовослужбовиць незаконно отримували виплати

Двоє військовослужбовиць з Рівненської області незаконно отримували грошове забезпечення та бойові доплати, фактично не з’являючись на місце служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань .

Зазначається, що жінки розпочали службу в одній з військових частин Рівненської області на початку повномасштабної війни. Одна з них обійняла посаду заступниці командира роти з морально-психологічного забезпечення, а її донька - оперативного чергового відділення підготовки даних штабу.

При цьому на роботу жінки виходили тільки перші 3 місяці служби. Влітку 2022 року вони перестали з’являтися на роботі, проте продовжували отримувати повне грошове забезпечення.

За документацією, молода жінка несла службу на україно-білоруському кордоні, за що отримувала близько 50 тисяч гривень доплати, а її мати нібито перебувала на Сході країни, і її виплата становила 120 тисяч гривень на місяць. До викриття правоохоронцями загалом їм було незаконно нараховано майже 2 млн гривень.

Водночас жінки зухвало продовжували публічне життя у місті, зокрема відвідували фітнес та СПА центри, де їх неодноразово помічали знайомі, яким було відомо, що вони мають перебувати на службі.

Повідомляється, що у цій військовій частині посаду заступника командира займає батько чергової та колишній чоловік заступниці командира роти.

За оперативною інформацією, колишнє подружжя продовжує проживати разом, а розлучення було оформлено фіктивно задля просування по службі та уникнення конфлікту інтересів.

Жінок підозрюють у самовільному залишенні військової частини військовослужбовцем, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років.

Нагадаємо, раніше посадовець військової частини Рівненської області протиправно призначив півмільйону доплату доньці свого колеги.

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