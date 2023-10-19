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Делали ремонт командиру, а не воевали. ГБР выявило "взаимовыгодное" соглашение военных на Буковине

Четверг 19 октября 2023 12:17
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Делали ремонт командиру, а не воевали. ГБР выявило "взаимовыгодное" соглашение военных на Буковине Фото: ГБР выявило "взаимовыгодное" соглашение военных на Буковине (dbr.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

ГБР сообщило о подозрении командиру одной из воинских частей в Черновицкой области, который поручил подчиненным сержанту и солдату вместо обороны страны сделать капитальный ремонт в собственном доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сообщается, что большинство личного состава батальона выполняет боевые задачи на Востоке страны. Однако фигуранты договорились между собой о "взаимовыгодном" соглашении. Вместо защиты страны двое подчиненных командира остались на Буковине, чтобы делать ремонт в его частном доме.

Начальник оформлял якобы присутствие военных на передовых позициях и обеспечивал им полную выплату денежного обеспечения, включая доплаты за участие в боевых действиях по 100 тысяч гривен каждому в месяц на протяжении более 9 месяцев.

Правоохранители провели ряд обысков, изъяли документацию и задержали двух "ремонтников".

Командир воинской части подозревается в превышении власти, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины), сержант и солдат - в уклонении от военной службы в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Командиру грозит до 12 лет лишения свободы, сержанту и солдату - до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее правоохранители установили, что в Ровенской области две военнослужащие незаконно получали денежное обеспечение и боевые доплаты, фактически не появляясь на место службы.

К тому же, чиновник воинской части Ровенской области противоправно назначил полмиллиона доплату дочери своего коллеги.

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ГБР Черновицкая область Буковина
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