Роберт Де Ніро і Леонардо Ді Капріо виступили хедлайнерами кампанії кандидата в президенти

Голівудські зірки та володарі премії "Оскар" Роберт Де Ніро та Леонардо Ді Капріо у Філадельфії (США) взяли участь у заході на підтримку кандидата в президенти Камали Гарріс. Відомі актори закликали виборців активно голосувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News .

Окрім Де Ніро та Ді Капріо, хедлайнерами заходу також стали володарка премії "Еммі" Керрі Вашингтон, актриса Тесса Томпсон і актор Брайан Тайрі Генрі.

Подія мала назву Philadelphian for Kamala Harris, а провели її мер Паркер і регіональний голова кампанії Black Women for Harris Дон Чавоус.

До зібрання також долучилися кілька місцевих обраних посадовців, що відзначило потенційний вплив явки виборців у Пенсільванії.

За словами мера Паркера, шлях до Білого дому "пролягає прямо через штат Філадельфія". Він наголосив на значенні Філадельфії у формуванні національних результатів, зазначивши нещодавні вибори, де штат відіграв вирішальну роль.

Знаменитості під час заходу звернулися до громадян та глядачів, та відзначити важливість голосування, при цьому кожна з присутніх зірок підтримала кандидатуру від демократів Гарріс.

У своєму зверненні Ді Капріо, зокрема, висловився на підтримку позиці своєї фаворитки щодо зміни клімату.

"Незалежно від того, чи є у нас адміністрація, яка не заперечує наукові факти, яка вірить у 99% наукової спільноти, коли мова заходить про техногенну кліматичну кризу. Вибір не може бути більш чітким, і цей вибір - віце-президент Камала Гарріс", - сказав він.

А Де Ніро відкрито й різко висловлював свою зневагу до кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа, використовуючи лайку. 81-річний актор також закликав громадян США не ігнорувати вибори.

Своєю чергою, Керрі Вашингтон також наголосила на важливості голосування у Філадельфії.

"Ми тут не як актори та актриси. Ми тут як американці. На карту поставлено надто багато, щоб боятися, мовчати й самовдоволено. Ось чому ми тут", - сказала вона.

Тесса Томпсон з Creed і Браян Генрі з телевізійного шоу "Атланта" нагадали філадельфійцям про ключову роль міста в контексті майбутніх виборів, що мають відбутися 5 листопада.

Також американські ЗМІ зауважують, що "червона доріжка" залишиться у Філадельфії ще на кілька днів, оскільки музикант Брюс Спрінгстін збирається виступити хедлайнером концерту та мітингу з колишнім президентом Бараком Обамою на підтримку Гарріс 28 жовтня.